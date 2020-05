Кабинки от плексиглас на плажа - задава ли Санторини тенденция за предстоящия летен сезон

П лажен бар на остров Санторини стана първият в Гърция, който постави паравани от плексиглас около шезлонгите и чадърите, за да предпази плажуващите от заразяване с коронавирус, съобщи "Грийк рипортър", като отбелязва, че този модел може да бъде последван и от други плажове в страната.

Демилмар, разположен на известния плаж с черен пясък Периса, въведе тази смела иноватина идея, за да увери хората, че могат да се насладят на плажа това лято и същевременно да бъдат в безопасност.

"Ние трябва да намерим решение, за да осигурим безопасността на хората това лято. Не можем да чакаме властите да направят препоръки. Трябва да действаме сега", заяви пред гръцки медии италианският собственик Чарли Чахине.

Той обясни, че в кабинките ще се съдържат и средства pа лична защита като антисептичен гел, а персоналът ще бъде оборудван с маски и ръкавици.

•Live your myth in Greece...

We have sunbeds with plexiglas, well equipped staff wearing masks and gloves who will also provide antiseptics. Enjoy your stay! Summer 2020



Pic source:Greek Reporter #COVID19 #ΜενουμεΑσφαλεις pic.twitter.com/rTCSLc4gYm