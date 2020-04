На море това лято - ще бъде ли възможно

М акар и в условия на нестихваща епидемия от новия коронавирус, туристическият сектор, не само у нас, вече мисли за решения за морска ваканция и тази година. Дори в Италия, която е най-тежко засегнатата в Европа от covid-19, собствениците на някои плажове започнаха да поставят шезлонги в очакване на новия летен туристически сезон.

В началото на месеца д-р Ангел Кунчев посъветва да не бързаме да отменяме резервациите за море, ако са за юли или август.

„Всяка държава се опитва да спаси туризма си. За съжаление, няма да възстановим нормалния живот през лятото. Призивът е да си останем в България", коментира днес външният министър Екатерина Захариева.

Вицепремиерът Красимир Каракачанов предложи инициативата "Българско лято 2020". Днес е време целият ни народ да се обърне към българската земя и българските продукти, към българската природа и българските курорти, коментира той.

Хотелиери коментираха, че вероятно цените ще се запазят като миналогодишните.

Гърция

Гръцкият министър на туризма Харис Теохарис съобщи тази седмица, че гръцките власти обмислят въвеждането на „здравен паспорт“ за гражданите от други страни от ЕС, които искат да летуват в Гърция. Те ще трябва да се тестват за коронавирус.

Теохарис каза, че Гърция ще има само три месеца туристически сезон тази година, между юли и септември, но добави, че ако ситуацията се развие положително, може да бъде удължен през октомври и ноември. Засега не е ясно дали на граждани на държави извън ЕС ще бъде разрешено да посещават Гърция това лято.

Турция

Турция ще предприеме кампания за популяризиране през новия сезон на турския туризъм, който замря поради епидемията от коронавируса. "Предвиждаме да стартираме кампанията за новия туристически сезон в средата на май", информира турският министър на туризма и културата Мехмет Нури Ерсой. По думите му кампанията ще бъде много по-наситена и с много повече активности в сравнение с предишните. Целта е да бъдат възстановени загубите от туризма, който е сред най-потърпевшите сектори от кризата с коронавируса.

Турция ще сертифицира туристическите дестинации без коронавирус. В рамките на инициативата на турското правителство ще бъдат издавани сертификати за зона без коронавирус на туристически курорти и комплекси. Процесът на сертифициране е вече започнал, за да бъдат определени тези зони, каза Мехмет Нури Ерсой.

Той изрази очакване вътрешният туристически трафик да бъде възобновен през юни след разхлабване към средата на май на мерките за овладяване на пандемията.

Италия

В Италия също се готвят за летния сезон, като очакванията са, че той ще започне със закъснение, за да се изпълнят различни предпазни мерки. Според препоръките за физическо разстояние, шезлонгите и чадърите трябва да са на разстояние три метра, а за тези, които искат да влязат и да се къпят в морето, ще бъдат направени специални коридори.

Обсъждат се доста идеи, някои от които предизвикаха и усмивки. Италианска компания предложи специални прегради за изолация на плажа, което предизвика доста иронични коментари. „С тези прегради ще имаме повече проблеми с дехидратацията на туристите, отколкото с коронавируса“, ​​коментира Мауро Вани, ръководител на организация на спасителите в Римини.

Друга идея е за "хигиенен тунел" - идващите на плаж да бъдат пръскани със спрей дезинфектант.

