Рекорден брой нови случаи на COVID-19 в Израел

Р екорден брой нови случаи на коронавирус - близо 11 000, бяха регистрирани през последното денонощие в Израел, съобщи днес министерството на здравеопазването, цитирано от Франс прес.

Агенцията отбелязва, че това е станало точно преди началото на новата учебна година.

През последните седмици броят на новите случаи в страната не спира да нараства - поради разпространението на по-заразния вариант Делта, властите започнаха да поставят подсилващи дози ваксина.

В понеделник бе съобщено за над 9000 новозаразени, а днес - за 10 947. Това надхвърля рекорда от 18 януари - 10 118 нови случаи, посочи министерството, но допълни, че броят на тежко болните в страната малко е намалял.

Независимо от днешния рекорд израелското правителство реши да не отлага началото на новата учебна година за общо 2,4 милиона ученици, насрочено за утре. Премиерът Нафтали Бенет впрочем уточни, че училищният персонал, отказал ваксинация, ще трябва да представя негативни тестове два пъти седмично.

В Израел са ваксинирани с по две дози около 5,5 милиона души - към 60% от цялото население.

CNBC: Israel doubles down on booster shots as daily Covid cases set new record; the Pfizer-BioNTech vaccine was just 16% effective to those who received two doses in January https://t.co/TxyYpXKRUD