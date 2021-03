Разрешиха пак ваксинациите с "Астра Зенека" в България

В аксинацията с ваксината на "Астра Зенека" в България отново е разрешена. Това обяви на брифинг директорът на Изпълнителна агенция по лекарствата Богдан Кирилов.

"Отношението полза-риск продължава да е положително и няма пречки всички държави в ЕС да продължат ваксинацията с препарата", посочи той.

Кирилов добави, че съдебномедицинската експертиза за починалата след ваксинация в Пловдив не доказва връзка между ваксината и причината за смъртта. При починалата жена няма открити тромби.

"Така че, на този етап имаме пълното основание заповедта за блокиране да бъде отменена", подчерта Богдан Кирилов. Прилагането на ваксината ще бъде възобновено от утре, както и работата на електронната система за записване за ваксинация. Тези, които вече са се записали, ще могат утре да се явят във ваксинационните центрове.

"Още тази вечер ще известим и утре сутринта тези от лицата, които бяха записани за 12 март за ваксиниране, за да могат утре да се явят във ваксинационните центрове и да получат своята първа доза от ваксината. Създадена е организация чрез ваксинационните центрове и районните здравни инспекции. Количествата от ваксината ще бъдат предоставени на съответните места. Допуска се, ако има хора, които няма да се явят утре, да бъдат ваксинирани и допълнителен брой лица, които се явят или са записани за съседни дни 12-13 март", поясни зам.-министърът на здравеопазването Жени Начева.

Малко преди това Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) съобщи, че е достигнала до ясно научно заключение за ваксината на "Астра Зенека" срещу ковид - 19. То е, че е сигурна и ефективна, съобщава БТА.

Заключенията на ЕМА са, че има положително съотношение полза – риск при прилагането на ваксината, няма партиди с отклонения в качеството, до момента липсват доказателства, че ваксината причинява тромбози, но проверките продължават. Разгледани са около 400 случая с тромбози от ЕС и Великобритания от близо 20 млн. ваксинирани.

Директорът на агенцията Емер Кук поясни, че тежките случаи не са неочаквани, когато милиони биват ваксинирани. Ваксината не е причина за увеличена опасност от тромбози - случаите са изключително редки, но много тежки.

Кук поясни, че оценката е според наличните досега доказателства.

"Не можем да установим ясна връзка между ваксината и тромбозите", добави тя. По нейните думи предстои занапред в листовките на ваксината да се уточнява, че образуването на кръвни съсиреци е сред възможните въздействия от препарата.

"Ще извършим допълнително разследване на случаите на тромбоза. Досега в ЕС с тази ваксина са имунизирани 7 млн. души, както и 11 млн. във Великобритания", допълни Кук.

"Отговорът на някои въпроси остава несигурен. Засега няма достатъчно данни за установяване дали ваксината е причина за тромбоцинтопения и мозъчни тромбози", добави председателят на провяраващата комисия към ЕМА Сабине Щраус.

