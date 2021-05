Принц Уилям се ваксинира срещу COVID-19, какво сподели

Б ританският принц Уилям, който миналата година се зарази с коронавируса, разкри днес, че е получил първата доза от ваксина срещу Ковид-19, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

38-годишният принц Уилям, който е втори поред сред наследниците на британския престол, съобщи в Туитър, че се е ваксинирал по-рано през седмицата.

Публикацията е придружена от снимка, запечатала момента, в който той получава инжекцията в лондонския Музей на науката.

On Tuesday I received my first dose of the COVID-19 vaccine.



To all those working on the vaccine rollout - thank you for everything you’ve done and continue to do. pic.twitter.com/8QP6ao5fEb