Може ли COVID-19 да надвие грипа в Европа тази зима

Д окато европейците се готвят за мрачна зима с надвисналата заплаха от увеличаващия се брой случаи на COVID-19, минималният брой регистрирани случаи на грип досега дава лъч надежда, пише Reuters.

Analysis: Could COVID knock out flu in Europe this winter? https://t.co/6vEbMu9jA2 pic.twitter.com/XRd459lkVJ