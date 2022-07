Колко опасна е новата COVID вълна

П оследните няколко месеца, през които броят на заразените и починалите от COVID-19 непрекъснато намаляваше, дадоха надежда, че краят на пандемията наближава.

Настоящата ситуация обаче е повод за много притеснения. В редица страни, включително и в България, се забелязва осезаем ръст на заболелите от COVID-19. Основната причина за това е новият подвариант на болестта, който учените наричат ВА.5. Той има три ключови мутации, които му позволяват да заобикаля нашата имунна система и да атакува клетките ни по-лесно.

Изследванията показват, че дори и ваксинираните хора, както и тези, които са прекарали болестта през изминалата зима или пролет, могат да се заразят.

Статистиката сочи, че броят на смъртните случаи, причинени от COVID-19, е спаднал драстично. Въпреки това само в САЩ на ден от болестта умират по около 300 души, а все по-често се налага заразените да бъдат хоспитализирани. Освен това някои експерти предупреждават, че хората, които са били инфектирани повече от веднъж, са изправени пред по-голям риск от дълготрайни здравословни проблеми.

Учените следят внимателно и още един подвариант - BA.2.75. Броят на заразените с него расте в няколко държави, сред които САЩ и Индия. Към момента за този подвариант се знае сравнително малко и не е ясно дали той причинява по-тежко протичане на болестта или не. Едно нещо обаче изглежда сигурно – BA.2.75 се разпространява бързо и съвсем скоро може да се превърне в глобален проблем. Лекарите са единодушни, че ваксинациите продължават да са най-сигурната защита. Те добавят, че най-застрашени са възрастните хора, както и тези, които страдат от хронични заболявания.

‘Stealthy’ new Covid variant can reinfect you every month https://t.co/47qkhSvCJX — The Independent (@Independent) July 18, 2022

Трябва ли да се притесняваме от поредния ръст на случаите на COVID-19? Колко опасни са новите варианти? Ще се наложи ли връщането на част от ограничителните мерки, за да се спре разпространението на болестта? Отговорите на тези и други въпроси дава проф. Джошуа Лабер от държавния университет в Аризона, който е виден експерт в сферата на микробиологията, биотехнологиите и генетиката и се занимава с изследването на начина, по който COVID-19 се развива и разпространява. Ето какво заяви той специално за Vesti.bg:

Проф. Лабер, трябва ли да се притесняваме от новата вълна на COVID-19?

Случаите действително се увеличават, но това не бива да става повод за излишна паника. На базата на данните, с които разполагаме, спокойно може да се заключи, че SARS-CoV-2 е навлязъл в ендемична фаза. Това означава, че на практика той ще остане с нас завинаги, но далеч няма да е толкова опасен. В момента най-разпространеният вариант на вируса е Омикрон. В САЩ, а и в по-голяма част от света, най-често срещаният подвариант (който също е от семейството на Омикрон) е BA.5.

Is it easier to get COVID-19 outdoors with BA.5? https://t.co/KXZ3Ib7u6i — TIME (@TIME) July 18, 2022

Докога ще продължи да се увеличава броят на заразените?

Поне за САЩ се прогнозира, че случаите на заразените с въпросния подвариант ще продължи да нараства поне до есента или до края на годината. Сходно е положението и в Европа. В момента е трудно да се правят прогнози или категорични заключения. В САЩ например тестването е силно ограничено, а повечето хора си правят тестове в домашни условия и резултатите почти винаги остават извън официалната статистика. Според някои анализи, на всеки регистриран положителен тест се падат по между седем и десет други, за които не се съобщава.

Смятате ли, че ще се наложи връщането на част от ограничителните мерки?

Връщането на някои ограничения би било трудно решение – особено сега, когато циркулиращите варианти протичат леко при повечето заразени хора. Първоначалната цел на тези мерки беше да се избегне претоварването на болниците, причинено от рязкото увеличаване на случаите на COVID-19. Настоящата ситуация не е такава. Ако обаче новите варианти доведат до скок на броя на хоспитализациите и повишаване на смъртността, тогава мерките ще трябва да бъдат затегнати. За съжаление, много държави вече не следят достатъчно внимателно ситуацията и данните, с които разполагат, не са особено достоверни. По тази причина, дори и да настъпи промяна, ще я забележим твърде късно. Отново искам да подчертая, че засега повод за притеснения няма. Докато новите варианти протичат без усложнения и не водят до увеличаване на хоспитализациите и смъртните случаи, евентуално връщане на ограничителните мерки би било ненужно. Ние обаче сме длъжни да следим ситуацията много внимателно.

Shanghai enforces new COVID testing as some parts of China extend lockdown https://t.co/jJLyc2AnG4 pic.twitter.com/HMEY9ZodYE — Reuters (@Reuters) July 18, 2022

Какво трябва да знаем за начина, по който се развива и разпространява вирусът?

Тъй като има много хора, заразени с вируса SARS-CoV-2, той ще продължи да се развива и променя. Този процес е неизбежен. Смятам, че това ще доведе до появата на нови варианти, които не са толкова агресивни и смъртоносни. Еволюционният императив на всеки един вирус е да се възпроизвежда и заразява възможно най-голям брой хора. Онези заболявания, които протичат по-леко, позволят на заразените лица да прекарват по-дълго време извън домовете си и да контактуват с повече хора, което на свой ред улеснява разпространението на вирусите. Не така стоят нещата с болестите, които протичат тежко и се налага заразените да си стоят вкъщи или да бъдат хоспитализирани. Ясно е, че това затруднява разпространението им. Обяснено по друг начин, колкото по-малко симптоми има даден човек, толкова по-трудно ще осъзнае, че е болен (т.е. вирусът е по-слабо патогенен). В резултат той ще зарази повече хора.

Доколко реална е опасността от появата на по-опасен вариант на вируса?

Не разполагам с кристална топка, а и дори да имах такава, не съм сигурен, че щеше да ми свърши работа. Затова и няма как да ви отговоря с абсолютна категоричност на този въпрос. За съжаление, винаги съществува опасност от появата на нов и агресивен вариант, с който имунната ни система да не може да се справи. Все пак смятам, че подобен сценарий е малко вероятен. Повечето учени са на мнение, че коронавирусът постепенно ще се превърне в нещо като настинка или лек грип.

