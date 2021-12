Ще ни помогне ли алкохолът да преборим COVID-19

В социалните мрежи изобилства от всевъзможни теории, свързани с това как можем да се предпазим от COVID-19 или да се излекуваме бързо, ако сме се заразили с опасната болест. Според една от тях, най-лесният начин да постигнем това е…да консумираме алкохол. Въпросното твърдение може да ви звучи странно или дори смехотворно, но броят на хората, които вярват в неговата достоверност, не е никак малък. Те подчертават, че в повечето дезинфектанти за ръце и повърхности има около 60 – 70% алкохол и следователно подобни напитки действително могат да ни предпазят от COVID-19.

The World Health Organization wants you to know that excessive alcohol consumption will not protect you against Covid-19. It won't kill the virus, either — the opposite is true. https://t.co/JeJwACFE3k