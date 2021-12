Как да сме сигурни, че ваксините срещу COVID-19 нямат дългосрочни странични ефекти

Е дна от основните причини, поради които много хора са против ваксините срещу COVID-19, е притеснението, че поставянето им може да доведе до нежелани странични ефекти, които да се появят след месеци или дори години.

Мит vs реалност: Има ли графенов оксид във ваксините срещу COVID-19?

Безспорно все още има въпроси, свързани с въпросните медикаменти, на които учените нямат категорични отговори – например колко ефективни са те срещу новите варианти на COVID-19, както и колко продължителна е защитата, която осигуряват. Въпреки това лекарите са единодушни, че в дългосрочен план те не представляват риск за човешкото здраве.

Omicron was able to elude two doses of the Covid-19 vaccine from Pfizer and BioNTech in initial lab testing, but three doses neutralized the variant, the companies said https://t.co/lIsyzTLv0l