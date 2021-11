Европа - отново епицентър на пандемията

С ветовната здравна организация съобщи, че Европа е единственият регион, в който коронавирусът печели територии от средата на октомври насам. Регионът отново е в епицентъра на пандемията, както беше и преди година, с 60 на сто от световните случаи.

В същото време коронавирусът загуби територии в Близкия изток и Югоизточна Азия.

Възможни последствия

Директорът на европейското бюро на СЗО Ханс Клуге предупреди, че ако не бъдат взети спешни мерки, до пролетта Европа може да регистрира 700 000 нови смъртни случая, с което броят на жертвите на пандемията на континента ще достигне 2,2 милиона.

