ЕС иска да забрани полетите от Южна Африка заради новия щам на COVID-19

Е вропейската комисия (ЕК) обяви, че иска да бъдат прекратени самолетните полети до ЕС от държавите в южната част на Африка заради открития там нов и потенциално опасен вариант на коронавируса, предаде Асошиейтед прес.

В изявление на председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен се казва, че тя "предлага в тясна координация със страните членки да бъде задействана аварийна спирачка за прекратяване на пътуванията по въздуха от южноафриканския регион".

Великобритания вече обяви, че от днес спира полетите от региона.

Европейският съюз ще предложи забрана на пътуванията от Южна Африка след откриването на новия вариант на COVID-19, за който учените се опасяват, че може да провали усилията за преодоляване на пандемията, заяви ръководителят на ЕС Урсула фон дер Лайен.

The @EU_Commission will propose, in close coordination with Member States, to activate the emergency brake to stop air travel from the southern African region due to the variant of concern B.1.1.529.