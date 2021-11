Първи случай на новия вариант на COVID-19 в Израел

И зраелското здравно министерство съобщи, че в страната за пръв път е установен случай на новия вариант на COVID-19, открит първоначално в Южна Африка и според учените способен много бързо да се разпространи, предаде Франс прес.

COVID-19: Вирусът ще се опита да стигне до всеки един от нас, при това нееднократно

Заразеният се е завърнал в Израел от африканската държава Малави, уточни министерството и сподели опасения, че може да има още два случая у хора, пристигнали от чужбина и поставени в момента под карантина.

И тримата са ваксинирани срещу COVID-19,

добави ведомството, но не съобщи с колко дози и от кои препарати.

#BREAKING: The new South African COVID-19 variant B.1.1.529 has been discovered in Israel, the Health Ministry said Friday morning.



Report by @MaayanJaffe | #COVID19 | #B11529 https://t.co/aAwIQtxiva