Euronews: Западните Балкани са обидени на Брюксел за ситуацията с COVID ваксините

И мунизациите срещу коронавируса започнаха и в Албания тази седмица. Първите ваксинирани в страната бяха здравните работници.

Първата партида от стотици дози са дарени на Тирана от анонимна държава членка на Европейския съюз.

Писмо: ЕС да сподели ваксините с балканските съседи

Ваксинациите в Сърбия от своя страна започнаха далеч по-рано. Този граничен регион на ЕС отчаяно иска да защити своите 20 милиона жители от инфекцията. Тирана се оплака в Брюксел, пише Euronews.

Albania is upset with Brussels over its COVID vaccine rollout plan. https://t.co/478PNH3J8z