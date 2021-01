ЕС одобри ваксината на "Moderna"

Е вропейският регулаторен орган по лекарствата одобри ваксината на "Модерна" (Moderna). Тя е втората разрешена за употреба след тази на Pfizer/BioNTech.

Ваксината получава одобрение за приложение на хора, навършили пълнолетие, се уточнява в съобщение на агенцията в Туитър.

Процедурата предвижда Европейската комисия, съгласувано с държавите от ЕС, да издаде разрешение за достъп на този препарат до пазара.

В края на декември миналата година европейската лекарствена агенция одобри ваксината на "Пфайзер". С днешното решение и очакваното потвърждение от ЕК в ЕС ще бъдат достъпни две ваксини срещу новото заболяване.

ЕС договори досега доставката на 300 млн. дози за тази година от ваксината на "Пфайзер", както и на 80 млн. дози от "Модерна", с възможност за поръчка на още 80 милиона.

"Тази ваксина ни предоставя още един инструмент за преодоляване на настоящата извънредна ситуация. Това е доказателство за усилията и ангажираността на всички участващи, че имаме тази втора положителна препоръка за ваксина по-малко от година след обявяването на коронавирусната пандемия от страна на Световната здравна организация", заяви изпълнителен директор на EMA Емер Кук.

По-рано днес Европейската агенция по лекарствата се събра за втори път тази седмица, за да вземе решение дали да одобри антикоронавирусната ваксина на Модерна.

Междувременно бавното темпо на ваксинацията в страните от ЕС предизвиква все повече критики, предаде Франс прес.

Одобрението за втора ваксина след тази на Пфайзер/Бионтех, получила "зелена светлина" от европейския регулатор през декември, би дало тласък на имунизационите кампании в ЕС, който изостава доста от САЩ, Великобритания и Израел, посочва АФП.

На първото си заседание по случая Европейската агенция със седалище в Амстердам не успя да вземе решение.