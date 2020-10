Доналд Тръмп излезе от болницата, за да се види със симпатизанти

А мериканският държавен глава Доналд Тръмп напусна за кратко военната болница "Уолтър Рийд" в предградие на Вашингтон, където бе настанен в петък вечер, за да се лекува от COVID-19, предаде Reuters.

