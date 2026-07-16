Човечност без граници: Пожарникари спасиха задушаващ се гълъб с кислородна маска

Е кип от пожарната служба в Оукланд, САЩ, станаха абсолютни любимци на интернет, след като за секунди загърбиха гасенето на пожар, за да спасят един изключително благодарен пернат минувач, съобщава The Post.

Трогателната случка се разиграва, след като пожарникарите са извикани да гасят горящ автомобил. Веднага щом пламъците били овладени, огнеборците забелязали неочакван посетител, който се приближавал към тях, олюлявайки се.

Първа помощ за едно пернато приятелче

Според публикацията на пожарникарите в Instagram, гълъбът бил в тежко състояние, след като най-вероятно се е надишал с гъстия дим от горящата кола. В един от най-милите жестове, улавяни на видео, един от огнеборците нежно взима птицата и поставя малка кислородна маска точно пред клюна ѝ, за да ѝ помогне да започне да диша.

И планът проработил!

Insane video shows fire crew save a tiny pigeon with an oxygen mask https://t.co/p9F4w0lXEY pic.twitter.com/JC213v1PpN — New York Post (@nypost) July 15, 2026

След няколко глътки чист кислород, гълъбът бързо възвърнал силите си, разперил криле и отлитял по живо, по здраво – вероятно с чисто ново уважение към хората в униформи.

Видеото от спасителната акция бързо се завъртя в социалните мрежи и за броени дни събра над 7 милиона гледания, а хиляди хора засипаха пожарникарите с похвали за състраданието им.

Реакциите в мрежата: „Вземете още от заплатата ми!“

Интернет потребителите веднага се влюбиха в историята и побързаха да оставят стотици забавни и емоционални коментари под клипа:

„Това е поредната причина да ни пука за гълъбите. Те са били опитомени от хората преди хилядолетия и затова инстинктивно търсят помощ от нас, когато са в беда. Бъдете добри към всяко живо същество“, пише един от потребителите.

Друг се пошегува с данъците си в САЩ:

„Ако за това отиват удържаните ми 400 долара от заплатата – моля, вземете дори малко повече, аз ще се оправя някак!“

Естествено, нямаше как да се мине и без типичния черен хумор:

„Източници твърдят, че застрахователната компания в момента умува как точно да прати сметката за спасяването на самия гълъб.“

Макар и спасителната акция да е продължила само няколко минути, щастливият край на малката птица успя да даде на милиони хора по света повод да се усмихнат.