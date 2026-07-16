Любопитно

Човечност без граници: Пожарникари спасиха задушаващ се гълъб с кислородна маска

Уникално видео с над 7 милиона гледания трогна интернет. Американски пожарникари спасиха надишал се с дим гълъб, като му дадоха кислород с миниатюрна маска веднага след като изгасиха горяща кола

16 юли 2026, 12:57
Човечност без граници: Пожарникари спасиха задушаващ се гълъб с кислородна маска
Източник: iStock

Е кип от пожарната служба в Оукланд, САЩ, станаха абсолютни любимци на интернет, след като за секунди загърбиха гасенето на пожар, за да спасят един изключително благодарен пернат минувач, съобщава The Post.

Трогателната случка се разиграва, след като пожарникарите са извикани да гасят горящ автомобил. Веднага щом пламъците били овладени, огнеборците забелязали неочакван посетител, който се приближавал към тях, олюлявайки се.

Първа помощ за едно пернато приятелче

Според публикацията на пожарникарите в Instagram, гълъбът бил в тежко състояние, след като най-вероятно се е надишал с гъстия дим от горящата кола. В един от най-милите жестове, улавяни на видео, един от огнеборците нежно взима птицата и поставя малка кислородна маска точно пред клюна ѝ, за да ѝ помогне да започне да диша.

И планът проработил!

След няколко глътки чист кислород, гълъбът бързо възвърнал силите си, разперил криле и отлитял по живо, по здраво – вероятно с чисто ново уважение към хората в униформи.

Видеото от спасителната акция бързо се завъртя в социалните мрежи и за броени дни събра над 7 милиона гледания, а хиляди хора засипаха пожарникарите с похвали за състраданието им.

Реакциите в мрежата: „Вземете още от заплатата ми!“

Интернет потребителите веднага се влюбиха в историята и побързаха да оставят стотици забавни и емоционални коментари под клипа:

„Това е поредната причина да ни пука за гълъбите. Те са били опитомени от хората преди хилядолетия и затова инстинктивно търсят помощ от нас, когато са в беда. Бъдете добри към всяко живо същество“, пише един от потребителите.

Друг се пошегува с данъците си в САЩ:

„Ако за това отиват удържаните ми 400 долара от заплатата – моля, вземете дори малко повече, аз ще се оправя някак!“

Естествено, нямаше как да се мине и без типичния черен хумор:

„Източници твърдят, че застрахователната компания в момента умува как точно да прати сметката за спасяването на самия гълъб.“

Макар и спасителната акция да е продължила само няколко минути, щастливият край на малката птица успя да даде на милиони хора по света повод да се усмихнат.

Източник: The Post    
пожарникари гълъб спасяване на животно трогателна история Оукланд кислородна маска вирално видео добрина състрадание щастлив край
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Гранична полиция спря Мирослав Ненков на летището, засекли радиация

Гранична полиция спря Мирослав Ненков на летището, засекли радиация

„А ти сигурен ли си?“: Бени Бланко разкри как е започнал тайният му романс със Селена Гомес

„А ти сигурен ли си?“: Бени Бланко разкри как е започнал тайният му романс със Селена Гомес

МВнР: Приетият в Киев документ не създава правни ангажименти за България

МВнР: Приетият в Киев документ не създава правни ангажименти за България

Откраднат живот: Най-добрата ми приятелка „отвлече“ бебето ми в интернет

Откраднат живот: Най-добрата ми приятелка „отвлече“ бебето ми в интернет

От Пловдив до Milan Design Week: Как ROOMSTUDIO създава български high-end дизайн

От Пловдив до Milan Design Week: Как ROOMSTUDIO създава български high-end дизайн

biss.bg
The Grand Tour се завръща през септември с нови водещи

The Grand Tour се завръща през септември с нови водещи

carmarket.bg
Случаят
Ексклузивно

Случаят "Петрохан": Бащата на загиналото 15-годишно момче се разграничи от фондацията на Ралица Асенова

Преди 5 дни
<p>Празни чадъри и по-малко резервации: Какво се случва по Южното Черноморие</p>
Ексклузивно

Празни чадъри и по-малко резервации: Какво се случва по Южното Черноморие

Преди 5 дни
<p>"Хиляди ракети са в готовност, можем да ви унищожим": Тръмп с ново предупреждение към Иран</p>
Ексклузивно

"Хиляди ракети са в готовност, можем да ви унищожим": Тръмп с ново предупреждение към Иран

Преди 5 дни
Синът на Весела Лечева е загинал при инцидент в Гърция
Ексклузивно

Синът на Весела Лечева е загинал при инцидент в Гърция

Преди 5 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Фрийлансърите у нас могат да работят по различни договори и режими, затова точният им брой остава неизвестен.

Свободна професия или "свобода на хартия": как всъщност работят фрийлансърите у нас

Парите ни Преди 6 минути

В България няма официален статут "фрийлансър", а статистиката не показва колко души реално работят на свободна практика

Изпълнителен директор на дружеството е инж. Иван Кунев

Иван Шишков смени ръководството на "Автомагистрали" ЕАД

България Преди 36 минути

То ще управлява до провеждането на конкурс

На снимката е Доналд Тръмп - президентът на САЩ

Мистериозните пари, които захранват втория мандат на Тръмп

Свят Преди 1 час

Президентът и съюзниците му изградиха мрежа от организации, финансирани от богати дарители и компании, която прокарва приоритетите му при минимална публична прозрачност

Мъжът е постъпил по спешност в Отделението по инвазивна кардиология преди десет дни

Спасиха от ампутация крака на 81-годишен мъж в "Пирогов"

България Преди 1 час

Екипът на д-р Иван Мартинов възстановил кръвотока с минимално инвазивна процедура, а пациентът напуснал болницата на собствен ход

,

Спайдърмен в засада: Ерлинг Холанд брутално игнорира съобщение на Том Холанд

Любопитно Преди 1 час

Актьорът Том Холанд разкри пред Джими Фалън как норвежкият голмайстор Ерлинг Холанд го е игнорирал напълно, след като му писал в социалните мрежи

„Тежка политическа шизофрения“: Буря в парламента след подписаната от България декларация за Украйна

„Тежка политическа шизофрения“: Буря в парламента след подписаната от България декларация за Украйна

България Преди 1 час

Опозицията обвини кабинета в противоречива външна политика, а управляващите заявиха, че документът не създава правни ангажименти за България

Общественият защитник изпрати официално писмо до изпълнителния директор на "Топлофикация София" ЕАД Петър Петров.

Омбудсманът настоя "Топлофикация София" да приспадне парите за дните без топла вода

Парите ни Преди 1 час

Велислава Делчева иска дружеството да намали сметките на софиянци за периода на плановия ремонт през август

Дуа Липа срещу фамилия Тръмп: Певицата подкрепи „Революцията на фламингото“ в Албания

Дуа Липа срещу фамилия Тръмп: Певицата подкрепи „Революцията на фламингото“ в Албания

Свят Преди 1 час

Световната поп звезда Дуа Липа подкрепи масовите протести в Албания срещу застрояването на защитен остров от Иванка Тръмп и Джаред Къшнър. Еколози се борят да спасят дом на хиляди фламинга

„Прогресивна България“ предлага нов контрол върху разходите за лекарства и болнични поръчки

„Прогресивна България“ предлага нов контрол върху разходите за лекарства и болнични поръчки

България Преди 2 часа

Партията настоява всички болници с договор с НЗОК да провеждат обществени поръчки, Витанов поиска дебат за социалните мрежи и децата

След подписването на Киевската декларация: От „Прогресивна България“ обясниха каква е позицията на страната ни

След подписването на Киевската декларация: От „Прогресивна България“ обясниха каква е позицията на страната ни

България Преди 2 часа

"България много ясно декларира, че няма да възпира и да блокира общоевропейски решения", заяви Петър Витанов

Пийт Хегсет

Криза на мъжествеността в армията? САЩ ще тестват войниците за тестостерон

Свят Преди 2 часа

Пийт Хегсет представи планове за нова програма за скрининг за дефицит на тестостерон сред военнослужещите, която ще работи за осигуряване на „правилните нива на тестостерон“ у личния състав, за да функционират те в оптимално състояние

На снимката се вижда полицейска кола, заснета отблизо през нощта.

Една четвърт от съдебна палата в Италия рухна

Свят Преди 2 часа

Срутването е станало по време на ремонтни дейности в сградата от фашистката епоха, няма данни за пострадали

Според събраните доказателства около 6:00 часа на 15 юли в Благоевград обвиняемият хвърлил тротоарни плочки по офиса

Щети за 10 000 евро: Обвиниха мъжа, потрошил офиса на ДПС в Благоевград

България Преди 2 часа

51-годишният е задържан за 72 часа, а прокуратурата ще поиска постоянен арест

Играчи на Аржентина държат банер с надпис „Las Malvinas son Argentinas“, което се превежда като „Фолкландските острови са аржентински“

„Носим ги в кръвта си“: Жестът на Аржентина, който вбеси Англия и ФИФА

Свят Преди 2 часа

След последния съдийски сигнал играчите на Аржентина празнуваха, държейки банер с надпис „Las Malvinas son Argentinas“, което се превежда като „Фолкландските острови са аржентински“

Случаят е от сряда, когато полицията получила сигнал за рисково поведение на пътя

Повдигнаха обвинение на шофьора, седнал зад волана с 4,6 промила алкохол

България Преди 2 часа

Мъжът беше заловен в Бистрица

Бензинът и дизелът тръгват нагоре? Експерти с прогноза за следващите седмици

Бензинът и дизелът тръгват нагоре? Експерти с прогноза за следващите седмици

България Преди 2 часа

Какво ще се случи с цените на колонките и има ли опасност от дефицит на горива

Всичко от днес

От мрежата

Най-популярните имена за кучета, вдъхновени от сериала „Бриджъртън“

dogsandcats.bg

Смесено хранене: Нов стандарт за хранене за малки и мини породи

dogsandcats.bg
1

Как да намалите размера на голям PDF файл за лесно споделяне

sinoptik.bg
1

8 пъти са нараснали щетите от горски пожари

sinoptik.bg

7 трика за здрава коса през лятото

Edna.bg

Диана Алексиева издава книга, готви спектакъл за поезията и революцията

Edna.bg

Окончателно: ЦСКА без Лапоухов и Ебонг срещу Дери Сити, вижте групата на "армейците"

Gong.bg

Европейска вечер за ЦСКА: не пропускай коментарите на живо в Discord

Gong.bg

МВнР: Приетият в Киев документ не създава правни ангажименти за България

Nova.bg

Иван Шишков смени ръководството на „Автомагистрали“ ЕАД

Nova.bg