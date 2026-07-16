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„А ти сигурен ли си?“: Бени Бланко разкри как е започнал тайният му романс със Селена Гомес

Музикалният продуцент Бени Бланко разкри как е започнала любовната му история със Селена Гомес. Той сподели за притесненията на певицата и призна защо двамата са крили връзката си почти девет месеца

16 юли 2026, 13:25
„А ти сигурен ли си?“: Бени Бланко разкри как е започнал тайният му романс със Селена Гомес
Източник: Getty Images

М узикалният продуцент Бени Бланко реши най-накрая да сложи край на спекулациите и разкри кога точно е започнал тайният му романс с неговата настояща съпруга Селена Гомес. Двамата успяха да опазят любовта си далеч от медийното пространство за изненадващо дълъг период от време, съобщи Page Six.

„Пазихме връзката си в пълна тайна доста дълго – около осем или девет месеца“, призна 38-годишният хитмейкър в откровено интервю за испанския вестник El País.

Бланко сподели, че в самото начало изпълнителката на „Calm Down“ е имала сериозни притеснения и го е попитала дали наистина е готов за всичко, което идва с нейния мащабен успех и слава.

„Майната му, да го направим!“

Бени се върна назад към момента, в който Селена го поставила пред сериозен избор:

„Тя ме попита директно: „Сигурен ли си, че искаш да го направим? Напълно ще те разбера, ако предпочиташ да си останем просто приятели“. Тогава си казах: „Знаеш ли какво? Майната му, да го направим!“ – споделя с усмивка продуцентът.

Той допълва, че двамата са истински късметлии, защото са заобиколени от верни приятели и роднини, които познават още от времето преди голямата слава.

Под постоянния прицел на прожекторите

Бени Бланко коментира и как се справя с огромния обществен натиск, откакто е женен за Селена Гомес – жената, която заема трето място в света по брой последователи в Instagram (веднага след футболните титани Кристиано Роналдо и Лионел Меси).

„Не обичам да излагам живота си на показ. Известните хора са под денонощно наблюдение под лупа: ако кажеш едно нещо – не е правилно, ако кажеш друго – пак е грешно. Бих искал да имам повече лично пространство. Предполагам, че вече остарявам – аз съм от това преходно поколение, което израсна без социални мрежи. Понякога мога да кача снимка на съпругата си или на някое вкусно ястие, което съм опитал, но в моя профил почти всичко е свързано само с работата ми“, обяснява той. 

Пътят от тайната любов до олтара

Романсът между 33-годишната Селена и Бени Бланко започна през 2023 г., а през декември същата година звездата от „Only Murders in the Building“ официално потвърди, че двамата се срещат тайно от шест месеца.

Година по-късно, през декември 2024 г., двойката обяви годежа си, а през септември 2025 г. двамата вдигнаха приказна сватба в Санта Барбара, Калифорния. На романтичната церемония присъстваха куп холивудски звезди и музикални легенди като Ед Шийран, Пол Ръд, Стив Мартин, Зоуи Салдана и, разбира се, най-добрата приятелка на булката – Тейлър Суифт.

След сватбата младоженците си подариха перфектния меден месец – дълго и спокойно пътешествие с кола по крайбрежието на Калифорния и Тексас.

Източник: Page Six    
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