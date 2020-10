Доналд Тръмп влезе в болница

Б олният от ковид-19 американски президент Доналд Тръмп беше приет за лечение във военната болница „Уолтър Рийд” в щата Мериленд.

От кадрите, показани по телевизията, се вижда как 74-годишинят Тръмп излиза от резиденцията, облечен в костюм, няколко пъти маха с ръка за поздрав към журналистите, вдига палеца като израз, че е окей и се отправя към чакащия го вертолет. Той носеше маска.

Тръмп със симптоми на Covid-19. Какво се случва, ако президентът на САЩ не може да работи

Тръмп също сам излезе от вертолета при кацането пред болницата. Преди това той разпространи видео, преди да влезе в болницата: „Мисля, че всичко ще е наред при мен, но трябва да се убедим, че всичко ще е наред”.

По-рано бе съобщено, че като предохранителна мярка президентът ще прекара няколко дни в болницата и оттам ще работи. Президентският лекар Шон Конли съобщи, че държавният глава е лекуван със серум от антитела, произведен от американска компания.

Тръмп чувства умора, но съхранява добро настроение, съобщи президентският лекар Шон Конли. Той добави, че първата лейди Мелания „се чувства все така добре”. При нея се наблюдава „слаба кашлица и главоболие”.

„При останалите членове на първото семейство всичко е наред, резултатите от тестовете им са отрицателни”, добави Конли.

Доналд и Мелания Тръмп са положителни за COVID-19

Предизборният щаб на Тръмп обяви, че планираните предизборни мероприятие с негово участие или се отменят, или ще протекат във виртуален формат. Под въпрос е графикът за следващата седмица.

Междувременно председателят на Държавния съвет на КНДР Ким Чен Ун изпрати послание до Тръмп с пожелание за бързо оздравяване.

„Получих неочакваната новина, че вие и вашата съпруга имате положителни резултати от теста за коронавирус. Изпращам писмо, изразявайки съчувствие на вас и вашето семейство. От все сърце желая на вас и на вашата съпруга бързо и пълно оздравяване”.

Кандидат президентът на Демократическата партия Джо Бадйън пък временно ще се въздържи от разпространението на видеа с критики към Тръп, докато трае лечението. Байдън е взел това решение заради заразяването на преиздента и жена му Мелания с коронавирус.

#PresidentTrump will spend the coming days at the Walter Reed National Military Medical Center just outside Washington to undergo treatment for the #coronavirus, but will continue to work, the White House said pic.twitter.com/wKaLWtiUb2