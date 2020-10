Какво е състоянието на Доналд Тръмп, болен от ковид-19

З дравето на американския президент Доналд Тръмп "продължи да се подобрява", той се лекува в болница близо до Вашингтон от ковид-19.

Днес лекарите му съобщиха, че той може да бъде изписан още в понеделник.

Лекуващият лекар: Тръмп се подобрява, но още не е извън опасност

Медицинският екип, който се грижи за Тръмп, поясни, че нивата на кислород в кръвта на президента са паднали два пъти за кратко през последните дни и след терапия с ремдесивир и експериментален коктейл от антитела в момента го лекуват със стероиди.

Лекарите дадоха оптимистична оценка за перспективите за оздравяване на Тръмп, който е на 74 години.

Следващите 48 часа ще са критични за лечението на Тръмп

"Откакто говорихме за последно, президентът продължи да се подобрява. Както при всяко заболяване, в хода на това има чести възходи и спадове", коментира лекарят на Тръмп Шон Конли.

