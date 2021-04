"Дейли телеграф": Ковид паспортите трябва да имат срок

К овид паспортите трябва да имат срок. Ако правителството настоява за тяхната употреба, в закона трябва да бъде предвиден и срок за употребата им, пише в. "Дейли телеграф", цитиран от БТА.

За около шест години след края на Втората световна война британските граждани са били задължени да носят със себе си лични карти, въведени като извънредна мярка през 1939 г. Властите са искали личните карти да останат и след края на кризата.

След случай на гражданско неподчинение от човек на име Кларънс Уилкок, който отказва да си направи лична карта и бива подложен на наказателно преследване, се стига до отмяната им.

Florida has banned government agencies and businesses from requiring "vaccine passports," or documentation proving that someone has been vaccinated against Covid-19. https://t.co/rFx7frvBna