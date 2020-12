СЗО: Това няма да бъде последната пандемия

С егашната пандемия от коронавирус няма да бъде последната, заяви генералният директор на Световната здравна организация Тедрос Аданом Гебрейесус, цитиран от БГНЕС.

"Историята ни учи, че това не е последната пандемия, както и че епидемиите са част от живота", каза той.

History tells us that #COVID19 will not be the last pandemic. We must commit to end the cycle of panic and neglect and invest in preparedness now so that our children inherit a safer, more sustainable world. https://t.co/C38rMJKpYY