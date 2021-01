Британско изследване: Хората с антитела могат да предадат COVID-19

Х ората, които са прекарали COVID-19, е много по-вероятно да имат имунитет срещу заболяването в продължение на поне пет месеца.

Съществуват обаче данни, че индивидите с антитела все още могат да са носители на вируса и да го разпространяват, предаде Ройтерс, позовавайки се на британско изследване, обхванало здравни работници.

Предварителните резултати от проучването на Пъблик Хелт Ингланд (PHE) показват, че повторните инфекции при хора, които има антитела срещу COVID-19 от минала зараза са редки - установени са при едва 44 души сред 6614 изследвани лица.

