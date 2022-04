Даниъл Крейг е заразен с COVID-19

А ктьорът Даниъл Крайг е дал положителен тест за новия коронавирус, което е причината за временно отлагане на представленията на "Макбет" на Бродуей, предаде Асошиейтед прес.

Той участва в новата версия на представлението "Макбет".

Постановките е отменени до четвъртък, 7 април, заради "откриването на ограничен брой положителни резултати от тестове за COVID-19", се казва в съобщение в Twitter на продуцентите.

The curtain call of “Macbeth” for their first preview night. Starring Daniel Craig and Ruth Negga. #Macbeth #DanielCraig #RuthNegga pic.twitter.com/uvqUqXVgHF