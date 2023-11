Ето защо Facebook и Instagram искат да си платим за абонамент

П латен Facebook и Instagramбез реклами и проследяване? Тази опция се предлага на потребителите на платформите на Мета в Европа от началото на ноември. В последните дни - и в България. Срещу 9,99 евро (или 12,99 евро през мобилно приложение) "информацията Ви няма да бъде използвана за реклами", гласи съобщението, което потребителите получават, предаде Deutsche Welle .

Опит за заобикаляне на европейските регулации

По този начин компанията на Марк Зукърбърг се опитва да отговори на европейските регулации. Европейските органи се стремят да ограничат възможностите на дигиталните платформи да събират данни за онлайн поведението на потребителите без тяхно съгласие и да ги използват за таргетирани реклами. В началото на ноември Европейският комитет по защита на данните реши, че "Мета" се нуждае от ясното съгласие на своите потребители, за да продължи да събира тази информация.

Reports have also stated that Meta is considering ad-free subscription plans for India. The launch of these is expected to take place by 2024. #DharmaMedia #IndianPR #PRAgency #DharmaPR #Branding #Communications #Brandbuilding #Content #SocialMedia #Meta #Facebook #Instagram pic.twitter.com/NFUx3sAQeQ

Именно с възможността срещу заплащане Facebook и Instagram да не проследяват поведението ти, "Мета" се опитва да представи използването на данни за реклами като информирано решение на потребителите, пише "Дъ Върдж".

От "Мета" обявиха, че абонаментната такса от 9,99 или 12,99 евро дава право за използване на всички профили, свързани с даден потребител без реклама. От 1 март 2024 година обаче компанията ще таксува по 6 евро на месец (или 8 евро при мобилните приложения) за всеки допълнителен акаунт, отбелязва "Форбс".

Facebook и Instagram пускат платени абонаменти

Мета разчита основно на реклами

Според официалното изявление на "Мета", компанията продължава да вярва в "свободна и издържана от реклами интернет среда". В своето становище компанията пише, че решението за въвеждане на платена версия цели съобразяването както с Общия регламент относно защитата на данните (GDPR), така и с Акта за цифровите пазари на ЕС. "В своето решение Съдът на Европейския съюз изрично признава, че абонаментният модел, като този, който представяме, е валидна форма на съгласие за услуга, финансирана от реклами", посочват още от компанията.

Към момента "Мета" генерира 97% от приходите си именно от реклами. По данни на "Форбс" само през второто тримесечие на 2023 година те се равняват на 31,5 милиарда американски долара. Новата опция обаче вероятно също ще привлече интерес, отбелязва американското бизнес издание. И напомня за платформата за стрийминг на музика "Спотифай", който от години предлага платена версия без реклами, от която по данни на компанията се възползват над 200 милиона души. X също вече въведе платена версия с по-малко реклами, а ТикТок обяви, че също ще предлага абонамент без реклами срещу заплащане.

