Технологии

Новият ви смартфон може да има стари чипове за памет

Кризата за чипове доведе до много по-високи цени на тези компоненти и сериозен недостиг, който вече се отразява на потребителската електроника и затова производителите търсят решение като рециклират стари елементи и ги използват за нови устройства

Мартин Дешев Мартин Дешев

11 ноември 2026, 10:17
Новият ви смартфон може да има стари чипове за памет
Източник: iStock

Г лобалният недостиг на памет принуждава производителите на смартфони да обмислят необичайна мярка за намаляване на разходите: извличане на RAM чипове от стари устройства и вграждането им в нови смартфони. Вместо да разчитат единствено на нова памет, някои компании прибягват до процес, известен като reballing, който позволява вече използвани чипове да бъдат извадени, реновирани и използвани повторно, съобщава Tom's Hardware.

Очаква се тази практика да стане значително по-разпространена през следващата година, тъй като цените на паметта продължават да растат. Според пазарни проучвания на TrendForce, рециклираните модули памет понастоящем съставляват около 3% до 4% от световния обем на мобилната оперативна памет. Според прогнози на анализатори от индустрията, делът им ще се удвои, достигайки между 7% и 9% при всички смартфони до 2027 г.

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Тази тенденция е особено забележима сред производителите, насочени към бюджетни устройства, където дори сравнително малки увеличения в разходите за компоненти могат да доведат до значителна промяна в крайната цена. Самият процес е по-сложен от простото премахване на чип памет и запояването му върху друга дънна платка. Той включва внимателно нагряване на наличната платка, за да се отстрани компонентът, почистване и подмяна на миниатюрните спойки под чипа. След като бъде подготвен по този начин, възстановеният компонент може да бъде монтиран на друга дънна платка и потенциално да продължи да функционира така, както преди. 

По-голямата част от използваната в момента рециклирана памет представлява по-старото поколение 4GB LPDDR4X. Тези модули се влагат предимно в евтини 4G смартфони, чиято цена е под 1299 китайски юана (приблизително 180–200 щатски долара). За производителите, опериращи в този силно конкурентен сегмент, повторното използване на изправни компоненти е начин за намаляване на производствените разходи, без да се повишават цените за крайните потребители. 

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Повторното използване на чипове памет въвежда допълнителни предизвикателства пред контрола на качеството, тъй като производителите не винаги могат да установят точно колко интензивно е бил използван даден компонент или дали е претърпял повреди през предишния си живот. Процесът на премахване и повторно инсталиране също включва значително нагряване, което създава още една възможност за повреда на компонентите, ако работата не се извърши правилно.

Икономиите на разходите могат да дойдат с компромис с надеждността. Непостоянното качество на паметта може да доведе до повреди на смартфоните, по-кратък живот на устройствата и допълнителни гаранционни претенции. Следователно производителите ще трябва да установят надеждни процедури за тестване и да гарантират, че възстановените компоненти отговарят на съответните стандарти за качество, преди да ги инсталират в нови продукти. 

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Съществува и по-мащабен проблем в индустрията, който използването на рециклирана памет не може да реши. Дори ако внедряването ѝ се удвои през следващата година, очаква се тези чипове да съставляват едва сравнително малък дял от общото потребление на памет при смартфоните. Макар че те биха могли да помогнат на отделни производители да оптимизират разходите си, е малко вероятно да окажат съществено влияние върху общия недостиг или да обърнат тенденцията на повишаващи се цени.

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Ситуацията показва колко сериозно кризата с паметта засяга потребителската електроника. Производителите на смартфони все по-често търсят алтернативи на традиционните производствени решения, за да запазят конкурентоспособността на продуктите си. Повторното използване на RAM памет може да звучи като необичаен компромис, но би могло да се превърне в сравнително нормална практика на пазара за бюджетни смартфони. 

Автор: Мартин Дешев
Редактор: Мартин Дешев
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