"Световният термометър" открива горещите точки на Земята

С ъздаден от Великобритания "летящ термометър" изпрати първите си снимки от космоса на горещите точки на Земята.

Термални изображения с висока разделителна способност, направени от сателита HOTSAT-1, засякоха напечените от слънцето улици на Лас Вегас, огромен комплекс за съхранение на петрол в Оклахома и силната топлина отделена от горските пожари в Канада.

HOTSAT-1, който беше наречен "световният термометър", беше изстрелян от SpaceX през лятото. За разлика от сателитите, които наблюдават Земята с камери, които работят като нашите очи с видимата светлина, HOTSAT-1 наблюдава инфрачервените лъчи, за да регистрира колко топлина се отделя от дадени обекти или пространства.

Компанията за климатични технологии SatVu, която оперира с първия в света сателит, каза, че изображенията са основен крайъгълен камък в новата ера на наблюдение на Земята и мониторинг на климата.

Sky News получи ексклузивен достъп по-рано тази година до самолет, оборудван с подобна технология, докато екипът отчитал загубата на топлина от къщи в Лийдс.

Изображенията се използвали от градския съвет и жилищна благотворителна организация за приоритизиране на имоти, които се нуждаят от модернизация на изолацията, за да се справят със сметките за енергия и въглеродните емисии.

Hotsat-1 de SatVu identificará edificios energéticamente ineficientes

Но като поставяйки технологията на сателит, компанията е в състояние да получава постоянен поток от изображения денонощно, дори в страни със затворени граници.

Антъни Бейкър, главен изпълнителен директор и съосновател на SatVu, каза: „Това е фантастичен ден. Първите изображения надхвърлят очакванията и ние сме супер развълнувани.“

„До този момент изграждахме компанията и сега сме готови за търговски операции, за да можем да се заемем с климатичните предизвикателства.“

#HotSat1, the "thermometer in the sky" 🌡️🛰️, is now acquiring high-resolution thermal maps of the built and natural environment. Here, the heat signature of a locomotive 🚂 is seen moving through the night in #Chicago.

Едно изображение на Лас Вегас разкри мрежата от улици и паркинги, които акумулират топлина през деня и след това я освобождават, когато се стъмни, повишавайки нощните температури.

Така нареченият ефект на градския топлинен остров може да направи градовете с няколко градуса по-топли, но горещите точки могат да бъдат охладени чрез засаждане на дървета.

Друго изображение на Кушинг, Оклахома, в САЩ, показа формите на резервоари за съхранение и тръбопроводи, които могат да пренасят 1,5 милиона барела суров петрол на ден.

Изображения като това могат да се използват, за да се провери дали операциите са в съответствие с обещанията за климата и индустриалните разпоредби.

We benefitted hugely from the National Space Innovation (NSIP) programme, helping us to launch our HOTSAT-1 satellite.



£65 million in funding for companies that will boost UK space technologies.

Оранжевото сияние от горските пожари в северозападните територии на Канада се откроява на друга снимка.

Термичните изображения позволяват на пожарникарите да наблюдават колко бързо се движи фронтът на огъня. А малко по-хладните светлосини зони показват откъде са преминали пламъците, давайки указания дали огънят се движи към къщи или друга инфраструктура.

Топлината камера може да „премине“ през дима, който в обикновено изображение ще скрие всичко под себе си.

Пол Бейт, главен изпълнителен директор на Космическата агенция на Обединеното кралство, каза: „Способността на HOTSAT-1 да предоставя приложими данни в различните сектори ще даде на организациите по-ясна картина на нашето енергийно въздействие, така че те да могат да правят по-добри и по-ефективни, съобразени с климата избори за от полза както за нашата планета, така и за нейните обитатели."