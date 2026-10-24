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Пламна планинското убежище на Хитлер, има задържан

Трудният терен е възпрепятствал усилията за потушаване на огъня и сградата все още е горяла рано сутринта в събота, съобщиха от полицията, като са били разположени около 200 души от аварийно-спасителните служби

Надежда Неменски Надежда Неменски

24 октомври 2026, 07:37
Пламна планинското убежище на Хитлер, има задържан
Планинската резиденция на Хитлер "Орлово гнездо"   
Източник: GettyImages

П олицията в южногерманската провинция Бавария е задържала заподозрян по време на пожар в алпийското планинско убежище на Адолф Хитлер, известно като „Орлово гнездо“.

Дежурните в Траунщайн са получили сигнал за пожар в сградата в 21:15 ч. в петък, а пристигналите пожарникари са я заварили обхваната от пламъци, съобщава Би Би Си (BBC).

Трудният терен е възпрепятствал усилията за потушаване на огъня и сградата все още е горяла рано сутринта в събота, съобщиха от полицията, като са били разположени около 200 души от аварийно-спасителните служби. Няма данни за пострадали.

Нацисткият диктатор е използвал убежището, разположено над град Берхтесгаден, като временна резиденция на правителството и се е срещал с командири там, за да планира нахлуването в СССР през 1941 г.

Води се наказателно разследване, за да се установи дали заподозреният е свързан с пожара.

Хитлер е използвал района и като декор за пропагандни филми, представящи го като любител на животните и природата. Завършено от нацистите през 1938 г., „Орловото гнездо“ избягва разрушението след тяхното поражение през 1945 г.

Оттогава то се е превърнало в популярна туристическа дестинация и помещава планински ресторант. Според официалния му уебсайт то е и „предупредително напомняне за бездните на нечовешката нацистка диктатура“.

По време на Втората световна война Хитлер и неговите последователи са отговорни за смъртта на десетки милиони хора, включително за масовото убийство на европейските евреи.

По темата

Редактор: Надежда Неменски
Източник: BBC    
Пожар Орлово гнездо Адолф Хитлер Бавария Нацизъм Разследване Заподозрян Берхтесгаден Втора световна война Туристическа атракция
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