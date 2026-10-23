Шефът на НСО Емил Тонев подаде оставка

Д иректорът на Националната служба за охрана ген.-майор Емил Тонев вече е депозирал своята оставка. Това съобщиха от президентската институция на фона на разрастващия се скандал около инцидента с журналиста Соня Колтуклиева и служител на държавната охрана. По-рано държавният глава настоя за оттеглянето на ръководителя на службата след случилото се.

Случаят предизвика остри политически реакции и постави въпроси за действията на служителите на НСО, както и за отговорността на охраняваните от тях високопоставени представители на властта, предава NOVA.

Шефът на НСО Емил Тонев е готов да подаде оставка

Инцидентът се разигра в София, пред централата на партия „Прогресивна България“. Журналистът Соня Колтуклиева се приближи до автомобила на председателя на Народното събрание Михаела Доцова и отвори вратата му, за да ѝ зададе въпрос. Последва намеса на служител от охраната, при която Колтуклиева беше повалена на земята.

След случилото се журналистът се оплака от болки в главата и рамото. Тя премина медицински преглед във Военномедицинската академия, а впоследствие беше приета в болница „Света София“. Появи се и информация за възможна необходимост от оперативно лечение на рамото.

Колтуклиева даде показания пред прокуратурата във връзка с инцидента.

ДБ поиска оставките на шефа на НСО и Михаела Доцова след случая „Колтуклиева“

Председателят на парламента Михаела Доцова поднесе извинение за случилото се. Тя обясни, че се е стреснала при отварянето на автомобилната врата и не е видяла самия момент на физическия сблъсък между журналиста и охранителя.

Междувременно НСО започна вътрешна проверка на действията на своя служител. Случаят предизвика и искания за поемане на отговорност от ръководството на службата.

Президентът Илияна Йотова настоя за оставката на ген.-майор Емил Тонев. Първоначално той заяви готовност да се оттегли от поста си, а впоследствие държавният глава съобщи, че оставката вече е подадена.

Йотова ще поиска оставката на шефа на НСО

Политическите реакции не се ограничиха до ръководството на НСО. Лидерът на „Продължаваме промяната“ Асен Василев поиска оставката и на председателя на Народното събрание Михаела Доцова. Според него това е единственият начин да бъде запазено достойнството на парламентарната институция.

От ГЕРБ също осъдиха случилото се, но заявиха, че няма да участват с подписи в инициатива за отстраняването на Доцова. Според партията служителят на НСО не бива да се превръща в единствения човек, който ще понесе последствията от скандала. От формацията настояха председателят на парламента сама да поеме политическа отговорност.