Мъжът, който уби един човек и рани петима край Париж, е заложил капан с газови бутилки в дома си

М ъжът, който днес застреля един човек и рани петима други в предградие на Париж, е поставил капан с газови бутилки в жилището си, съобщи френската Национална антитерористична прокуратура, цитирана от Франс прес.

При претърсването на дома му в Плезир, в департамента Ивлин, полицията е открила устройство, представляващо капан, което се е състояло от три газови бутилки и електрически проводници, свързани с таймер, уточниха от прокуратурата.

Кървава стрелба в предградие на Париж

Кметът на парижкото предградие Трап Али Рабе заяви пред журналисти, че нападението може да е било мотивирано от ислямофобия, като посочи, че станалото обективно представлява атака с расистки и вероятно ислямофобски характер.

L'homme qui a tué une personne et fait cinq blessés vendredi dans les Yvelines avait piégé son appartement avec des bouteilles de gaz, a annoncé le parquet national antiterroriste (Pnat) dans un communiqué. ➡️ https://t.co/LUyepsGBlA https://t.co/0ZoCML36Fj — Agence France-Presse (@afpfr) October 23, 2026

По-рано Парижката прокуратура за борба с тероризма съобщи, че е започнала разследване, включително по подозрение за целенасочено убийство, свързано с терористични намерения, както и за незаконно притежание на оръжие. Френският прокурор за борба с тероризма уточни, че арестуваният заподозрян е идентифициран като Кевин Т., роден през 1987 г., който е имал предишни присъди.

По повод нападението президентът на Франция Еманюел Макрон заяви тази вечер, че нападателят е искал да атакува хора с имигрантски произход. Извършен е расистки терористичен акт, добави Макрон, който посети лично мястото на атаката.

Това е повратен момент, защото за първи път имаме терористичен акт, планиран с цел да бъдат убити наши сънародници, нашите деца, заради цвета на кожата им или религията, която им се приписва, заяви френският президент по време на посещението си в Трап. Държавният глава призова за разбирателство и единство, като добави, че хората не трябва да се поддават сега нито на страха, нито на гнева.