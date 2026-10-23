Президентски избори

Българският народ заслужава президент, който иска и може да го защити

Андрей Гюров постави в центъра на кампанията си един от най-трудните въпроси пред България: какво струва държавата в очите на хората, ако човек не може да разчита на нея, когато най-много се нуждае от защита?

23 октомври 2026, 18:33
Българският народ заслужава президент, който иска и може да го защити
Андрей Гюров   
Източник: ИК ГЮРОВ/КАНДЕВ

К огато работиш всеки ден, вече дори на втора и трета работа, а в края на месеца отново не ти стигат парите, към кого ще се обърнеш? Когато нямаш пари за лекарствата на майка си, кой ще ти помогне? Когато някой наруши правата ти, кой ще застане зад теб? Когато опасността стигне до границите на страната ни, кой ще ти каже истината? И кой ще направи необходимото, за да те защити?

Защо да имам доверие на държавата, ако в най-трудния момент всеки трябва да се оправя сам?

Това са въпросите, от които бяга днешното правителство, казва бившият служебен премиер и кандидат за президент Андрей Гюров. 

„Тука е така”. Аз не искам да предадем това изречение на децата си. Искам да им оставим държава, в която няма да им се налага да го казват. И няма да имат причина да го казват.“ - Тези думи Андрей Гюров постави в центъра на заключителната си реч пред препълнена от над 2200 души зала “С.И.Л.А.” в Пловдив.

Кой защитава човека, който спазва правилата? 

Има хора, които никога не са искали специално отношение от държавата. Плащат си данъците, работят, грижат се за семействата си, спазват закона. Опитват се да дадат на децата си повече, отколкото самите те са имали. Тези хора не очакват чудеса. Очакват, че когато имат нужда от болница, ще получат лечение. Когато потърсят полицията, да получат защита. Когато законът бъде нарушен, ще има последствия. Когато възникне опасност, някой да е помислил предварително как да я предотврати.

Това не са прекомерни претенции. Това са задълженията, заради които съществува държавата. А какво става, когато тя не ги изпълнява? Когато институциите започнат да си прехвърлят отговорността? Когато политиците говорят за стабилност, а хората не усещат сигурност в ежедневието си? Когато законите съществуват, но не се спазват или се изкривяват за близки до властта, доверието в тях изчезва?

Има ли по-тежък провал за една държава от това гражданите ѝ да започнат да вярват, че са оставени сами?

Сигурността не започва от телевизионното студио

Сигурността започва у дома. От въпроса дали доходът ще стигне до края на месеца. От това дали можеш да заведеш детето си на лекар. От спокойствието, че утре няма да се събудиш пред поредната криза, за която никой не е бил подготвен.

Високите цени са икономически проблем. Но невъзможността да планираш живота си е и проблем на сигурността, която е отговорност на държавата.

Опасността в Черно море е въпрос на национална отбрана. Но тя засяга и пристанищата, работните места, доставките и цените на стоките.

Това е връзката, която Андрей Гюров многократно правеше по време на кампанията си - между големите решения на държавата и малките, всекидневни тревоги на хората. Според него истинската сигурност изисква не само обещания за мир и спокойствие, а подготовка, компетентни институции, ясни позиции и решения, взети навреме.

Когато дойде опасността, мълчанието не е защита

Какво трябва да направи президентът, когато има заплаха за страната? Да изчака? Да успокоява с общи думи без никакви видими действия? 

Или да изиска информация, да събере отговорните институции и да действа?

След атаките срещу кораби в Черно море Гюров постави именно въпроса за навременната държавна реакция. Той настоя за подготовка срещу бъдещи заплахи, за използване на съюзническите механизми за сигурност и за ясна публична позиция на България. Тези искания са част от неговото разбиране за президентството - институция, която не замества правителството и не е негов говорител, но използва правомощията си, когато има риск за гражданите и националната сигурност.

Защото защитата не е само силен глас. Защитата е да предвидиш опасността, преди тя да е стигнала до хората. Да използваш закона, когато правата им са застрашени. Да не криеш неудобната истина. Да поемеш отговорност, когато нещо се обърка.

А каква България ще наследят децата ни?

Един ден сегашните деца ще бъдат активното население на България. Ще работят. Ще създават семейства. Ще плащат данъци. Ще избират свои представители. Ще вземат решения за страната.

Какво ще са научили от нас? Че трябва да търпят, когато нещо е несправедливо? Че е по-разумно да мълчат, отколкото да търсят правата си? Че човек без връзки няма шанс? Че за да живеят достойно, непременно трябва да напуснат родината си?

Или ще им оставим държава, в която могат да спорят свободно, да бъдат защитени от закона и да имат доверие, че институциите работят и за тях?

Пред цяла България Андрей Гюров заяви: „Президентът няма свои и чужди граждани. Има една България, за която отговаря. Всяко едно поколение, всяко следващо поколение, всеки един човек.“

Това изречение поставя високо изискване - не само към един кандидат, а към всеки, който получи доверието да представлява държавата. Защото президентът не е собственик на България. Не е президент само на хората, които го харесват. Не е президент само когато има повод за празнична реч.

Той е държавен глава и в деня, когато гражданите празнуват, и в деня, когато се страхуват. Дори особено във втория.

България не може да си позволи примирението да стане реалност

Защото хората продължават да живеят със своите проблеми. И всеки, който поиска да носи най-високата държавна отговорност, трябва да отговори на един прост въпрос:

Когато човек се изправи срещу несправедливост, беда или опасност, ще намери ли държавата до себе си? Кандидатът за президент Андрей Гюров постави този въпрос в края на своята предизборна обиколка. Отговорът му ще определи дали познатото „Тука е така“ ще продължи да означава примирение, или ще започне да бъде въпрос, който гражданите задават на властта - и на който властта е длъжна да отговаря.

Защото хората нямат нужда само да чуват, че държавата е силна и е добре. 

Имат нужда да знаят, че когато най-много им потрябва, тя няма да ги остави сами.

Такова президентство предлага Андрей Гюров.

 

Това съдържание е част от платената изборна рубрика на сайта.

Източник: ИК ГЮРОВ/КАНДЕВ    
Андрей Гюров сигурност роля на държавата доверие в институциите отговорност президентска институция несправедливост защита на гражданите
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Шефът на НСО Емил Тонев подаде оставка

Шефът на НСО Емил Тонев подаде оставка

"Дълбоко разстроена съм": Меган Маркъл проговори за обвиненията срещу баща си

Обвиненият за телесна повреда на Соня Колтуклиева служител на НСО: Изпълних законосъобразно функциите си

Обвиненият за телесна повреда на Соня Колтуклиева служител на НСО: Изпълних законосъобразно функциите си

Мелания Тръмп постигна историческо примирие в град в Украйна

Мелания Тръмп постигна историческо примирие в град в Украйна

Уязвимост от

Уязвимост от "нулев ден" в PHP: Как AI откри пробив в сърцето на интернет - и как това ви засяга?

biss.bg
Как да се реваншираме на котката, след като сме я оставили дълго време сама?

Как да се реваншираме на котката, след като сме я оставили дълго време сама?

dogsandcats.bg
Соня Колтуклиева съобщи, че е задържан служителят на НСО, който я бутна
Ексклузивно

Соня Колтуклиева съобщи, че е задържан служителят на НСО, който я бутна

Преди 19 часа
Филмовата легенда Том Скерит почина на 93 години
Ексклузивно

Филмовата легенда Том Скерит почина на 93 години

Преди 20 часа
Охранител блъсна журналистка, искат оставката на Доцова, НСО почва проверка
Ексклузивно

Охранител блъсна журналистка, искат оставката на Доцова, НСО почва проверка

Преди 23 часа
Земетресение с магнитуд 7 разтърси Тибет, много жертви
Ексклузивно

Земетресение с магнитуд 7 разтърси Тибет, много жертви

Преди 23 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Доналд Тръмп: Ако Украйна има проблеми със Starlink, аз ще ги поправя

Доналд Тръмп: Ако Украйна има проблеми със Starlink, аз ще ги поправя

Свят Преди 1 час

Американският президент увери, че ще се намеси, ако смущенията в комуникациите на украинската армия продължат, и направи кратък коментар за напрежението в Близкия изток

Повдигнаха обвинение на служителя на НСО за средна телесна повреда на Соня Колтуклиева

Повдигнаха обвинение на служителя на НСО за средна телесна повреда на Соня Колтуклиева

България Преди 2 часа

Военно-апелативната прокуратура привлече под отговорност офицера за средна телесна повреда и ще поиска постоянен арест в съда, докато пострадалата журналистка остава в болница

8 кораба за 18 дни: Ескалацията на атаките в Черно море застрашава сигурността на България и Румъния

8 кораба за 18 дни: Ескалацията на атаките в Черно море застрашава сигурността на България и Румъния

България Преди 3 часа

Серията от инциденти с търговски плавателни съдове в изключителните икономически зони на двете държави от НАТО превръща Черно море в гореща зона на военен риск

Откриха дрон в поле край Сливница: СОБТ го иззе, МВР успокоява, че не е боен

Откриха дрон в поле край Сливница: СОБТ го иззе, МВР успокоява, че не е боен

България Преди 3 часа

Екипи на Специализирания отряд за борба с тероризма и полицията са изпратени на мястото, няма нанесени щети или опасност за населението

Българи спасиха моряци от поразения с дрон кораб „Khoryv“ край Констанца

Българи спасиха моряци от поразения с дрон кораб „Khoryv“ край Констанца

България Преди 3 часа

Моряците от снабдителния кораб SARTOR първи стигат до преобърнатия след удар с морски дрон съд и спасяват девет души

Кърваво нападение: Седем души загинаха при стрелба в църква в Южна Йордания

Кърваво нападение: Седем души загинаха при стрелба в църква в Южна Йордания

Свят Преди 3 часа

Двама неизвестни нападатели откриха огън по вярващи в провинция Карак, ранявайки десетки, преди да избягат от местопрестъплението

Топли дол

Ограничават движението по магистрала "Хемус" заради ремонта на тунел "Топли дол"

България Преди 4 часа

За да се облекчи трафикът, се въвеждат конкретни ограничения за превозните средства над 12 тона

„Изборът на България: Седмият президент“ – ексклузивно по NOVA на 25 октомври

„Изборът на България: Седмият президент“ – ексклузивно по NOVA на 25 октомври

България Преди 4 часа

Четири специални студиа и над 15 часа програма на живо ще предложи медията в изборния ден

<p>И Daily Telegraph съкращава 100 души заради AI</p>

Axel Springer съкращава 100 служители в Telegraph в ход към „глобален бизнес, задвижван от AI“

Свят Преди 4 часа

Новият собственик на Daily Telegraph, Axel Springer, предприема мащабни съкращения като част от нова стратегическа визия. Целта е вестникът да се трансформира в „глобален, задвижван от AI премиум медиен и разузнавателен бизнес“.

„Чупиш – плащаш“: Франция и Италия ударят по джоба родителите на ученици вандали

„Чупиш – плащаш“: Франция и Италия ударят по джоба родителите на ученици вандали

Свят Преди 4 часа

Франция обмисля планове за налагане на глоби на онези, чиито деца вандализират или увреждат имущество, следвайки подобна мярка, въведена тази седмица в Италия

Евростат: България остава на първо място по доходно неравенство в ЕС през 2025 г.

Евростат: България остава на първо място по доходно неравенство в ЕС през 2025 г.

България Преди 4 часа

Дори при значителен спад на риска от бедност, страната ни продължава да води негативната класация с коефициент на Джини от 37,7 за 2025 г.

Снимката е илюстративна

Тревога за цунами в Италия след серия трусове край Сицилия

Свят Преди 4 часа

Поредица от цели 12 труса е регистрирана край бреговете на Сицилия в петък по обяд, което е предизвикало издаването на предупреждението за цунами

Мащабна размяна: Русия и Украйна освободиха общо 540 военнопленници

Мащабна размяна: Русия и Украйна освободиха общо 540 военнопленници

Свят Преди 4 часа

Мащабната хуманитарна операция е сред най-големите от началото на годината и идва ден след като двете страни размениха и телата на загинали войници

Москва предупреди Виена след изгонването на руските дипломати: Ще последва реакция

Москва предупреди Виена след изгонването на руските дипломати: Ще последва реакция

Свят Преди 5 часа

Заместник-министърът на външните работи Дмитрий Любински предупреди за реципрочни мерки срещу Виена след отстраняването на руските представители

Семейна тайна, люто предизвикателство и носия на сто години в „Спомени с вкус“

Семейна тайна, люто предизвикателство и носия на сто години в „Спомени с вкус“

Любопитно Преди 5 часа

Инфлуенсърката София Нейчева гостува на Изи тази събота от 17:00 ч. по NOVA

<p>Изненадващо откритие за 40-годишния ядрен прах от Чернобил</p>

Тайната на Чернобил след 40 години: Учени откриха нещо неочаквано в радиоактивния прах

Свят Преди 5 часа

Изследване с рентгенови лъчи показа, че част от микроскопичните частици в почвата са изненадващо стабилни и блокират опасните елементи вътре в себе си. Физиците обаче предупреждават, че забранената зона остава силно опасна за здравето

Всичко от днес

От мрежата

Мога ли да заразя котката ми с настинка

dogsandcats.bg

Кучетата в японската култура и история (легенди, предания и изненадващи факти)

dogsandcats.bg
1

Какво ще е времето за изборите?

sinoptik.bg
1

Измериха с точност височината на Кадемлийското пръскало

sinoptik.bg

Закуската, която подпомага паметта и здравето на мозъка през есенния сезон 

Edna.bg

Дария Симеонова: Жената, която избра сцената пред четките и не се страхува да бъде себе си

Edna.bg

Директорът на НСО депозира оставка след случая със Соня Колтуклиева

Nova.bg

Какво позволява Законът на НСО: Кога охранителите имат право да използват физическа сила

Nova.bg