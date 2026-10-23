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"Дълбоко разстроена съм": Меган Маркъл проговори за обвиненията срещу баща си

Херцогинята на Съсекс съобщи, че още през 2018 г. е била информирана за скандални твърдения срещу баща си, докато във Филипините тече разследване за детска експлоатация

23 октомври 2026, 19:46
"Дълбоко разстроена съм": Меган Маркъл проговори за обвиненията срещу баща си
Източник: Getty Images

Х ерцогинята на Съсекс Меган Маркъл съобщи, че още през 2018 г. е била информирана за „тревожни твърдения“ относно отчуждения си баща Томас Маркъл. В официално изявление тя поясни, че писмо, съдържащо обвинения срещу него, е било изпратено до Столичната полиция в Лондон през същата година и впоследствие е било споделено с нея, пише ВВС.

Меган Маркъл: Ето защо баща ми няма контакт с децата ми

Коментарите ѝ идват в отговор на разкрития, че в бившия дом на 82-годишния Томас Маркъл във Филипините са открити изображения сдържащи сексуално насилие над деца. Томас Маркъл, който в момента живее в САЩ, категорично отрича да притежава подобни материали.

В реакцията си след публикуването на обвиненията от вестник „The Sun“, Меган заявява, че е дълбоко разстроена от излязлата информация и че мислите ѝ са с всички деца, които може да са пострадали. Тя допълва, че когато е научила за писмото с обвиненията, е била уверена, че властите извършват разследване. По думите ѝ това разкрива и причината, поради която е пазила дистанция от баща си и не е позволявала той да има какъвто и да е контакт с нейните деца, за да ги защити.

Херцогинята определя обвиненията като по-отвратителни, отколкото човек би могъл да си представи, и изразява надежда, че справедливостта ще възтържествува напълно и че приоритет ще остане безопасността на невинните деца.

Повод за скандала станаха твърдения на полубрата на Меган – Томас Маркъл-младши, който заяви пред „The Sun“, че лично е открил изображения на малтретиране на деца в дома на баща си във Филипините и веднага е съобщил в полицията. Заместник-секретарят на Министерството на правосъдието на Филипините Никълъс Тай потвърди пред Би Би Си, че въпросът се разследва от специализирана работна група за борба с трафика на хора и сексуалната експлоатация в Себу. Външното и вътрешното министерство на страната уточниха, че националната полиция е иззела компютъра на Томас Маркъл-старши за цялостна дигитална криминалистична експертиза, като резултатите от нея се очакват в рамките на една седмица.

Разследват бащата на Меган Маркъл за детска порнография

Междувременно стана известно, че Столичната полиция в Лондон не е провеждала и в момента не провежда разследване срещу бащата на Меган. Въпреки това в институцията тече вътрешна проверка, която да потвърди дали отделът за кралска охрана е предал своевременно писмото на херцогинята през 2018 г.

Новите разкрития хвърлят допълнителна светлина върху сложните отношения в семейството. Според източници, близки до семейство Съсекс, Меган е научила за обвиненията малко след сватбата си с принц Хари през 2018 г., но е запазила мълчание, за да не застраши потенциално разследване или да не се изложи на съдебни претенции. Твърденията обясняват и защо принц Хари и децата им никога не са се срещали с Томас Маркъл.

Отношенията между Меган и баща ѝ се разпаднаха непосредствено преди сватбата ѝ през 2018 г., когато стана ясно, че той е сътрудничил с папараци срещу заплащане. По-късно, през 2025 г., Томас Маркъл се премести във Филипините след поредица от здравословни проблеми и инсулти. Към днешна дата той се намира в рехабилитационен център във Флорида, където се възстановява след ампутация на крака, извършена през декември 2025 г.

Отговорено бе и на въпросите дали скандалът е повлиял на преместването на семейството. Двойката и двете им деца се завърнаха във Великобритания през август след шест години престой в САЩ, където се установиха след оттеглянето си от кралските задължения през януари 2020 г. Говорител на принц Хари и Меган обаче категорично отрече казусът с баща ѝ да е бил фактор за решението им да напуснат Америка.

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