ЦИК проведе срещи с международни наблюдатели за сигурността на вота

Ц ентралната избирателна комисия (ЦИК) проведе серия от срещи с международни наблюдатели от „Европейска платформа за демократични избори“ (EPDE) и организацията Electio Lab. В работните разговори взеха участие членове на комисията и представители от над 14 държави, сред които САЩ, Белгия, Норвегия, Италия, Германия, Испания, Словакия, Португалия, Унгария, Дания, Ирландия, Полша, Аржентина, Южна Африка и други страни.

По време на срещите ЦИК запозна международните мисии с техническата и организационната подготовка на предстоящия вот, както и с предприетите мерки за гарантиране на законосъобразността, прозрачността и честността на изборния процес.

Специално внимание бе отделено на дейностите, свързани със сигурността на машинното гласуване. От комисията разясниха детайлно процедурите по удостоверяване на софтуера на устройствата, доверения процес на изграждане на изходния код и механизмите за контрол. От ЦИК увериха, че са предприети всички необходими стъпки, за да могат измененията в Изборния кодекс и машинното гласуване в секциите с над 300 избиратели да се прилагат ефективно, сигурно и надеждно чрез ясни и открити процедури.

В рамките на дискусиите бяха обсъдени и възможностите за последващо сътрудничество между ЦИК и международните наблюдатели, включително съвместни инициативи и участие в кръгли маси, като бе изтъкнато значението на регулярния обмен на опит и добри практики.

Преди седмица държавното дружество „Информационно обслужване“ направи публична демонстрация на системата за компютърна обработка на данните от гласуването за предстоящите президентски избори, с което бе даден допълнителен знак за прозрачност на изборния процес.