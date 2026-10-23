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Д-р Юлиян Караджов: 95% от уличната дрога в Пловдив е фентанил, хероин почти няма

Има хора, които от трева получават параноични пристъпи, а от райски газ-парализа, казва експертът по наркотиците в "Телеграфно подкастът"

23 октомври 2026, 20:21
Д-р Юлиян Караджов: 95% от уличната дрога в Пловдив е фентанил, хероин почти няма
Източник: Телеграфно подкастът

В Пловдив практически няма хероин. Почти всички събрани проби от улична дрога са фентанил. Това заяви д-р Юлиян Караджов в новия епизод на подкаста „Телеграфно“. По думите му уличният фентанил се прави с китайски прекурсори, продавани в сайтове с инструкции „като за идиоти“ – шише А, Б и В. Не е краден медицински фентанил. Забъркват го всякакви псевдохимици. Единственото, за което трябва да внимават, е да не вдишват прашинки, защото са смъртоносни.

Фентанилът се разрежда с парацетамол и кофеин в обикновени мешалки, а не в лабораторни топкови мелници. В една доза може да няма нищо, а в следващата – смъртоносна за дишането концентрация. „Въпрос на руска рулетка е кой какво ще купи“, каза д-р Караджов.

Източник: Телеграфно подкастът
  • Внася се и кокаин с фентанил

Вече се внася в България кокаин с фентанил. Той поразява брутално и кара човека да е двойно по-зависим. Трендът идва от САЩ. Другите опасни наркотици, за които алармира експертът, са нитазените. От тях вече има хора, които са се самоубивали, защото са в абстиненция.

  • Войната срещу наркотиците е загубена

Войната срещу наркотиците, обявена преди повече от век, е загубена. Репресията на полицията единствено прави дрогата по-концентрирана, по-евтина и по-смъртоносна. Загубите за наркотрафикантите от всички полицейски и гранични действия са не повече от няколко процента. „Продавате домати на Женския пазар – днес имате няколко процента, които са се спихнали и ги изхвърляте. Толкова са им загубите! Всичко останало по телевизията е просто за новините“, заяви д-р Караджов. След почти всеки по-голям удар той звънял и питал дали има дефицит на улицата. Отговорът редовно бил „Не“.

  • Райският газ не е безвреден

Все повече младежи употребяват райски газ, защото го смятат за безвреден. Оказва се обратното. Молекулата му изключва и убива витамин B12. Ако се диша по 10 пъти на ден, нервната система започва да деградира, човек получава анемия. „В момента болниците се пълнят с млади хора с парализи, с парези, които никога повече няма да се възстановят напълно“, алармира д-р Караджов.

Източник: Телеграфно подкастът
  • „Слушайте дъртаците“

Проблемът с младите е, че се смятат за безсмъртни. Когато дойде нова дрога, казват: „Вие, дъртаците, нищо не разбирате“. „А дъртаците най-добре знаят, защото са си измрели приятелите. Затова моят апел към младите е: Слушайте дъртаците“, заяви експертът. Той разказа история с приятел, който живеел на Орлов мост: „Казваше ми за хероиновата епидемия от 90-те: „До Румънското посолство останахме само двама живи! Всички останали са или в гробищата, или в комуни в Италия и Испания“. Сега израства едно ново, ненаплашено поколение. Като му кажеш фентанил, нищо не му говори“.

  • Войните се водят на амфети

От Втората световна война насам войните се водят на амфети. И в момента – от всички страни, включително от Русия и Украйна. Целта е войниците да са по-мотивирани, по-енергични и да издържат 30-часови акции без почивка. „В американската армия на амфетите им викат go pills. След това им дават успокоителни. След мисията – no go pills“, даде пример д-р Караджов. „Имате ли представа колко наркомани са направили тези войни? Не. И за това не се говори, защото някак си не е геройско.“

  • Митовете за опиатите

Единият мит е, че от първия път се пристрастяваш. Това не е вярно. Вторият е, че дрогата непременно трябва да ти хареса. „Има хора, които от трева ги хваща параноя, има такива, на които нищо им няма“, каза д-р Караджов. Има болни, които пушат трева, за да не ги боли, и по нищо не им личи. На други обаче много им личи. Някои решават, че на тях нещо не им е наред, след като не са харесали дрогата, и започват да увеличават дозите.

Цялото интервю с д-р Юлиян Караджов е в „Телеграфно“ подкаст в YouTube.

Източник: Телеграфно подкастът    
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