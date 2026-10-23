Свят

Почина олигархът от 90-те Григорий Лучански, обявен за „най-опасния незаловен престъпник“

Основателят на компанията Nordex и един от първите постсъветски мултимилионери издъхна във Виена на 81-годишна възраст

Стела Христова Стела Христова

23 октомври 2026, 21:19
Почина олигархът от 90-те Григорий Лучански, обявен за „най-опасния незаловен престъпник“
Източник: Istock

П редприемачът Григорий Лучански, основател на международната компания Nordex, един от първите постсъветски мултимилионери и дългогодишен партньор на московските власти, почина във Виена. Бизнесменът е издъхнал на 20 октомври на 81-годишна възраст. Неговото погребение ще се състои на 25 октомври на еврейското гробище в Рига, пише 24 часа.

Името на Лучански фигурира в редица международни разследвания за организирана престъпност и пране на пари, а публикациите за неговите бизнес практики са били обект на редица нашумели съдебни дела. Данните на независимата разследваща платформа „Проект“ го свързват в близко сътрудничество и с редица високопоставени служители в кметството на Москва.

Григорий Лучански е роден през 1945 г. в Ташкент. След като завършва Московския институт за стомана и сплави, той е назначен в Латвийската ССР, където ръководи републиканския щаб на студентските строителни бригади и заема поста заместник-ректор на Латвийския държавен университет. През 1983 г. той е осъден на седем години затвор за присвояване на университетска собственост, но е освободен условно през 1985 г. Самият той приписва наказателното си преследване на машинациите на Борис Пуго – тогавашен ръководител на латвийското КГБ и по-късно вътрешен министър, който бе сред основните двигатели на августовския пуч срещу Горбачов през 1991 г. и се самоуби след неговия провал.

Международната му възход започва с групата Nordex, регистрирана в Австрия през 1990 г. До 1993 г. Nordex се превръща в един от петте най-големи износители на петролни продукти от страните от ОНД с годишен оборот, оценяван на приблизително 2 милиарда долара. През същата година компанията участва в доставки на руски петрол за Украйна срещу храни, при което е обвинена в завишаване на цените и реализиране на печалба от 30 милиона долара.

Nordex се свързва и с дейността на компанията Columbus, обвинена в законен и незаконен износ на 30 000 тона рафинирана мед от Русия в средата на 90-те години. По този повод Лучански твърди, че е искал да помогне на известния скулптор Зураб Церетели и да поддържа добри отношения с кмета на Москва Юрий Лужков. Това приятелство по-късно се превръща в център на нов скандал, когато през март 2004 г. бизнесменът придружава Лужков до Батуми на визита, която не е била разрешена от руското външно министерство.

През 2001 г. Лучански действа като посредник при продажбата на 66% от Новокузнецкия алуминиев завод от братята Михаил и Юрий Живило на компанията „Руски алуминий“ на Олег Дерипаска. По-късно, в периода от 2003 до 2011 г., контролираната от него Московска автомобилна компания (МАК) управлява легендарния автомобилен завод ЗИЛ. След прекратяването на договора ЗИЛ съди МАК за около 1,1 милиарда рубли, но губи съдебното дело.

Влиянието му достигна и до най-високите етажи на световната политика. През 1993 г. Лучански се среща с президента на САЩ Бил Клинтън на събитие за набиране на средства на Демократическата партия. През 1995 г. той получава покана за друга официална вечеря с американския държавен глава, която в последния момент е отменена поради съмнения на американските служби за връзките му с организираната престъпност.

В средата на 90-те години той е заподозрян и в участие в sonджийско и незаконно транспортиране на оръжие с транспортен самолет Ан-124, собственост на Nordex, макар че бизнесменът винаги е твърдял, че никога не е търгувал с оръжия. През 1994 г. руският заместник-министър на вътрешните работи Михаил Егоров дори свидетелства пред Сената на САЩ, че Nordex всъщност се ръководи от чеченски гражданин на име Умар, чийто брат е свързан с наркомафията — твърдение, което по-късно руското МВР обявява за грешка.

През 1996 г. американското списание Time публикува разследване за руската организирана престъпност, в което описва контактите на Лучански с Виктор Черномирдин, Олег Сосковец и членове на администрацията на Борис Елцин, като нарича бизнесмена „смятан от мнозина за най-опасния необвинен престъпник в света“. През 1999 г. британският вестник The Times също го свързва с пране на пари и подземния свят, но Лучански заведе дело за клевета срещу изданието и го спечели.

През 2021 г. самият той разкри, че е оказвал финансова подкрепа на видни реформатори като Гавриил Попов и Егор Гайдар в началото на 1993 г. Данните от базата Project.Fellow Travelers показват, че на 24 октомври 2015 г. той е летял с частен самолет от Астана до Русия заедно с ключови фигури от московското кметство като Марат Хуснулин, Максим Ликсутов и Гулнара Пенкова.

Редактор: Стела Христова
Григорий Лучански Nordex организирана престъпност пране на пари постсъветски мултимилионер руски олигарх
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Шефът на НСО Емил Тонев подаде оставка

Шефът на НСО Емил Тонев подаде оставка

"Дълбоко разстроена съм": Меган Маркъл проговори за обвиненията срещу баща си

Петер Мадяр: Унгария иска да бъде надежден съюзник в ЕС

Петер Мадяр: Унгария иска да бъде надежден съюзник в ЕС

Мъжът, който уби един човек и рани петима край Париж, е заложил капан с газови бутилки в дома си

Мъжът, който уби един човек и рани петима край Париж, е заложил капан с газови бутилки в дома си

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Разбират ли се Доберманите с други кучета?

Разбират ли се Доберманите с други кучета?

dogsandcats.bg
Соня Колтуклиева съобщи, че е задържан служителят на НСО, който я бутна
Ексклузивно

Соня Колтуклиева съобщи, че е задържан служителят на НСО, който я бутна

Преди 21 часа
Филмовата легенда Том Скерит почина на 93 години
Ексклузивно

Филмовата легенда Том Скерит почина на 93 години

Преди 22 часа
Охранител блъсна журналистка, искат оставката на Доцова, НСО почва проверка
Ексклузивно

Охранител блъсна журналистка, искат оставката на Доцова, НСО почва проверка

Преди 1 ден
Земетресение с магнитуд 7 разтърси Тибет, много жертви
Ексклузивно

Земетресение с магнитуд 7 разтърси Тибет, много жертви

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

ЦИК проведе срещи с международни наблюдатели за сигурността на вота

ЦИК проведе срещи с международни наблюдатели за сигурността на вота

България Преди 34 минути

Изборната комисия представи мерките за сигурност на машинния вот и компютърната обработка на данните пред чуждестранните мисии

Силна тревога в Сицилия след серия от земетресения

Силна тревога в Сицилия след серия от земетресения

Свят Преди 1 час

Най-силният трус с магнитуд 5 по Рихтер бе регистриран в Тиренско море, а в Палермо превантивно затвориха училища и университети

Андрей Гюров

Българският народ заслужава президент, който иска и може да го защити

Президентски избори Преди 3 часа

Андрей Гюров постави в центъра на кампанията си един от най-трудните въпроси пред България: какво струва държавата в очите на хората, ако човек не може да разчита на нея, когато най-много се нуждае от защита?

Повдигнаха обвинение на служителя на НСО за средна телесна повреда на Соня Колтуклиева

Повдигнаха обвинение на служителя на НСО за средна телесна повреда на Соня Колтуклиева

България Преди 4 часа

Военно-апелативната прокуратура привлече под отговорност офицера за средна телесна повреда и ще поиска постоянен арест в съда, докато пострадалата журналистка остава в болница

Християн Мицкоски

Мицкоски с нови атаки срещу София: България използва ЕС, за да ни бави

Свят Преди 4 часа

Премиерът на Северна Македония използва официалния празник 23 октомври, за да атакува София за ветото за ЕС и историческото наследство

Обрат в НС: ГЕРБ-СДС няма да внася подписи за оставката на Михаела Доцова

Обрат в НС: ГЕРБ-СДС няма да внася подписи за оставката на Михаела Доцова

България Преди 4 часа

От партията настояват председателят на Народното събрание и „Прогресивна България“ сами да поемат политическа отговорност за скандала с НСО и Соня Колтуклиева

8 кораба за 18 дни: Ескалацията на атаките в Черно море застрашава сигурността на България и Румъния

8 кораба за 18 дни: Ескалацията на атаките в Черно море застрашава сигурността на България и Румъния

България Преди 4 часа

Серията от инциденти с търговски плавателни съдове в изключителните икономически зони на двете държави от НАТО превръща Черно море в гореща зона на военен риск

Откриха дрон в поле край Сливница: СОБТ го иззе, МВР успокоява, че не е боен

Откриха дрон в поле край Сливница: СОБТ го иззе, МВР успокоява, че не е боен

България Преди 5 часа

Екипи на Специализирания отряд за борба с тероризма и полицията са изпратени на мястото, няма нанесени щети или опасност за населението

Българи спасиха моряци от поразения с дрон кораб „Khoryv“ край Констанца

Българи спасиха моряци от поразения с дрон кораб „Khoryv“ край Констанца

България Преди 5 часа

Моряците от снабдителния кораб SARTOR първи стигат до преобърнатия след удар с морски дрон съд и спасяват девет души

Кърваво нападение: Седем души загинаха при стрелба в църква в Южна Йордания

Кърваво нападение: Седем души загинаха при стрелба в църква в Южна Йордания

Свят Преди 5 часа

Двама неизвестни нападатели откриха огън по вярващи в провинция Карак, ранявайки десетки, преди да избягат от местопрестъплението

Топли дол

Ограничават движението по магистрала "Хемус" заради ремонта на тунел "Топли дол"

България Преди 5 часа

За да се облекчи трафикът, се въвеждат конкретни ограничения за превозните средства над 12 тона

„Изборът на България: Седмият президент“ – ексклузивно по NOVA на 25 октомври

„Изборът на България: Седмият президент“ – ексклузивно по NOVA на 25 октомври

България Преди 5 часа

Четири специални студиа и над 15 часа програма на живо ще предложи медията в изборния ден

<p>И Daily Telegraph съкращава 100 души заради AI</p>

Axel Springer съкращава 100 служители в Telegraph в ход към „глобален бизнес, задвижван от AI“

Свят Преди 6 часа

Новият собственик на Daily Telegraph, Axel Springer, предприема мащабни съкращения като част от нова стратегическа визия. Целта е вестникът да се трансформира в „глобален, задвижван от AI премиум медиен и разузнавателен бизнес“.

„Чупиш – плащаш“: Франция и Италия ударят по джоба родителите на ученици вандали

„Чупиш – плащаш“: Франция и Италия ударят по джоба родителите на ученици вандали

Свят Преди 6 часа

Франция обмисля планове за налагане на глоби на онези, чиито деца вандализират или увреждат имущество, следвайки подобна мярка, въведена тази седмица в Италия

Евростат: България остава на първо място по доходно неравенство в ЕС през 2025 г.

Евростат: България остава на първо място по доходно неравенство в ЕС през 2025 г.

България Преди 6 часа

Дори при значителен спад на риска от бедност, страната ни продължава да води негативната класация с коефициент на Джини от 37,7 за 2025 г.

Снимката е илюстративна

Тревога за цунами в Италия след серия трусове край Сицилия

Свят Преди 6 часа

Поредица от цели 12 труса е регистрирана край бреговете на Сицилия в петък по обяд, което е предизвикало издаването на предупреждението за цунами

Всичко от днес

От мрежата

Кучетата в японската култура и история (легенди, предания и изненадващи факти)

dogsandcats.bg

Мога ли да заразя котката ми с настинка

dogsandcats.bg
1

Какво ще е времето за изборите?

sinoptik.bg
1

Измериха с точност височината на Кадемлийското пръскало

sinoptik.bg

Закуската, която подпомага паметта и здравето на мозъка през есенния сезон 

Edna.bg

Дария Симеонова: Жената, която избра сцената пред четките и не се страхува да бъде себе си

Edna.bg

Какво позволява Законът на НСО: Кога охранителите имат право да използват физическа сила

Nova.bg

Повдигнаха обвинение на служителя на НСО след инцидента със Соня Колтуклиева

Nova.bg