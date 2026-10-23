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Доналд Тръмп: Ако Украйна има проблеми със Starlink, аз ще ги поправя

Американският президент увери, че ще се намеси, ако смущенията в комуникациите на украинската армия продължат, и направи кратък коментар за напрежението в Близкия изток

23 октомври 2026, 19:25
Доналд Тръмп: Ако Украйна има проблеми със Starlink, аз ще ги поправя
Източник: БТА

А мериканският президент Доналд Тръмп заяви днес, че, ако все още има проблеми с достъпа на Украйна до системите за комуникация на Starlink, той ще ги поправи, предаде Ройтерс.

Тръмп заяви пред репортери в Белия дом, че не е обсъждал проблема с ръководителя на „Спейс Екс“ Илон Мъск, но, ако не бъде уреден този въпрос, той ще говори с него.

Starlink все още бави атаките на Украйна, въпреки думите на Тръмп

Президентът на САЩ освен това заяви, че страната му може да прекрати бързо войната с Иран, но постави под въпрос това дали Вашингтон ще се стреми към бързо решение или ще позволи конфликта постепенно да отшуми.

„Можем да го прекратим бързо. Но въпросът е дали искаме да го прекратим или да го оставим да отшуми“, допълни той.

Източник: Виктор Турмаков/БТА    
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