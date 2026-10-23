Доналд Тръмп: Ако Украйна има проблеми със Starlink, аз ще ги поправя

А мериканският президент Доналд Тръмп заяви днес, че, ако все още има проблеми с достъпа на Украйна до системите за комуникация на Starlink, той ще ги поправи, предаде Ройтерс.
President Trump says that SpaceX CEO Elon Musk had restored Ukraine’s Starlink access but declined to comment when asked whether he had spoken to the billionaire about the matter. https://t.co/MydwLYgw3Y— NBC News (@NBCNews) October 23, 2026
Тръмп заяви пред репортери в Белия дом, че не е обсъждал проблема с ръководителя на „Спейс Екс“ Илон Мъск, но, ако не бъде уреден този въпрос, той ще говори с него.
Starlink все още бави атаките на Украйна, въпреки думите на Тръмп
Президентът на САЩ освен това заяви, че страната му може да прекрати бързо войната с Иран, но постави под въпрос това дали Вашингтон ще се стреми към бързо решение или ще позволи конфликта постепенно да отшуми.
„Можем да го прекратим бързо. Но въпросът е дали искаме да го прекратим или да го оставим да отшуми“, допълни той.