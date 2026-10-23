Обрат в НС: ГЕРБ-СДС няма да внася подписи за оставката на Михаела Доцова

„Прогресивна България“: Случаят със Соня Колтуклиева не трябва да се използва за политическа реабилитация на сглобката

П арламентарната група на ГЕРБ-СДС няма да внася подписи за искане на оставката на председателя на Народното събрание Михаела Доцова. Това съобщиха официално от пресцентъра на ГЕРБ в позиция, изпратена до медиите.

ГЕРБ събира подписи за извънредно заседание и оставката на Доцова

Решението представлява обрат спрямо заявеното по-рано през деня намерение от партията за събиране на подписи за извънредно парламентарно заседание и отстраняване на председателя след инцидента със служител на Националната служба за охрана (НСО) и журналистката Соня Колтуклиева. Тогава заместник-председателят на парламентарната група Деница Сачева категорично заяви, че от Михаела Доцова се изисква да поеме политическа отговорност, защото заемането на толкова висок държавен пост изисква на първо място хуманно поведение.

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В новата си позиция от ГЕРБ-СДС посочват, че след като са се запознали с официалната реакция на „Прогресивна България“, за тях е станало ясно, че служителят на НСО ще бъде използван като удобен бушон за потушаване на обществения скандал. Според формацията най-същественият въпрос остава дали от „Прогресивна България“ правят ясно разграничение между законността на действията на охранителя и пряката политическа отговорност на председателя на парламента.

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От ГЕРБ-СДС подчертават, че подобно поведение е абсолютно недопустимо и несъвместимо с авторитета на институцията. В същото време от партията заявяват, че очакват Михаела Доцова и нейната политическа сила сами да преосмислят действията си, като изтъкват, че оставката не трябва да бъде резултат от външен политически натиск, а от осъзнаване на собствената отговорност, тъй като уважението към парламента започва от неговото ръководство.