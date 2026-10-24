България

Златна есен през уикенда: Слънчево и до 22° в събота

Вижте какво ще е времето в изборния уикенд

Надежда Неменски Надежда Неменски

24 октомври 2026, 06:53
Златна есен през уикенда: Слънчево и до 22° в събота
Източник: iStock/GettyImages

В деня за размисъл, 24 октомври, преди президентските избори, ще бъде слънчево и приятно топло за октомври, като максималните температури ще достигат 22°.

През нощта в по-голямата част от страната ще преобладава ясно време. Значителна ще е облачността над Родопите и североизточните райони, но след полунощ ще се разкъса и ще намалее. Вятърът ще отслабне и стихне и на места в низините и котловините ще се образува мъгла или ниска слоеста облачност. В североизточните райони ще духа слаб до умерен северозападен вятър. Минималните температури ще бъдат между 2° и 7°, по Черноморието до 10°-13°, в София – около 3°. 

В събота ще бъде предимно слънчево, с разкъсана висока облачност. Преди обяд в низините и котловините видимостта ще е все още намалена. Вятърът в по-голямата част от страната ще се ориентира от изток-югоизток, ще е слаб. Дневните температури слабо ще се повишат и преобладаващите максимални ще бъдат между 17° и 22°, в София – около 17°. Атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца, ще се понижава.

В планините ще преобладава слънчево време, с разкъсана висока облачност. Преди обяд на места върховете и билата ще бъдат обхванати в облаци. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12°, на 2000 метра – около 7°.

По Черноморието в сутрешните часове ще има ниска слоеста облачност или мъгла. През деня облачността ще се разкъса, мъглите ще се разсеят и ще има и слънчеви часове. Ще духа слаб до умерен вятър от северозапад, който след обяд ще се ориентира от югоизток. Максималните температури ще бъдат около 16°-18°, колкото е и температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 50 мин. и залязва в 18 ч. и 31 мин. Продължителност на деня: 10 ч. и 41 мин. Луната в София залязва в 5 ч. и 41 мин. и изгрява в 17 ч. 21 мин. Фаза на Луната: два дни преди пълнолуние.

В неделя ще е почти тихо или със слаб вятър от източната четвърт. Преди обяд на много места в равнинната част от страната ще има мъгла или ниска облачност, по-късно през деня ще преобладава слънчево време. По-значителни временни увеличения на облачността ще има над Югозападна България, но само на отделни места в планините ще превали краткотрайно. Минималните температури ще са между 5° и 10°, максималните – предимно между 15° и 20°.

В началото на следващата седмица вятърът ще се ориентира от северозапад, ще се усили и с него за кратко ще нахлуе относително по-хладен въздух. Ще има временни увеличения на облачността, на отделни места ще превали.

Редактор: Надежда Неменски
Източник: НИМХ    
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