България

Внимание, пътници! Променя се временно движението на трамвай №8 в София

Промените засягат участъка от кръстовището на булевардите „Вардар“ и „Александър Стамболийски“ до обръщателното колело в квартал „Люлин-5“

Надежда Неменски Надежда Неменски

24 октомври 2026, 07:22
Внимание, пътници! Променя се временно движението на трамвай №8 в София
Източник: БТА

С толичната община съобщи за промени в движението на градския транспорт на 24 и 31 октомври. Поради ремонти по трамвайния релсов път на линия №8 се въвежда временна организация от 4:30 до 18:00 ч.

Работите по трасето ще се извършват между 8:00 и 18:00 ч. Промените засягат участъка от кръстовището на булевардите „Вардар“ и „Александър Стамболийски“ до обръщателното колело в квартал „Люлин-5“, където затворени за движение остават и двата коловоза. В тези часове трамвай №8 ще се движи по скъсен маршрут от площад „Журналист“ до „Западен парк“. След 18:00 ч. нормалното движение по редовния му маршрут се възстановява.

За да се осигури придвижването на пътниците, в посочените часови интервали се пуска временна автобусна линия №8ТМ. Неговото трасе започва от обръщателното колело на трамвая в „Люлин 5“, преминава през булевардите „Д-р Петър Дертлиев“, „Панчо Владигеров“ и „Царица Йоана“, продължава по улица „Булина ливада“, булевард „Александър Стамболийски“, булевард „Вардар“ и отново се връща по булевард „Царица Йоана“ в двете посоки.

Началните и крайните точки за качване и слизане от автобусите са при спирките с кодове 0655 и 0656 в трамвайното ухо „Люлин 5“. По продължението на маршрута си временният автобус спира на съществуващите автобусни спирки, на трамвайните спирки по булевард „Д-р Петър Дертлиев“, както и на спирките за нощната линия N1 при кръстовището на булевардите „Царица Йоана“ и „Луи Пастьор“, при булевард „Д-р Петър Дертлиев“ и при метростанция „Вардар“ в посока „Люлин“.

Разкриват се и две нови временни спирки. Едната е разположена на булевард „Панчо Владигеров“, на четиридесет метра след булевард „Захари Стоянов“ към обръщателното колело в „Люлин“. Другата се намира на улица „Булина ливада“, на четиридесет метра след входа за метростанция „Вардар“.

По темата

Редактор: Надежда Неменски
Източник: БТА/Марин Колев    
градски транспорт Столична община промени в движението трамвай номер 8 ремонт временна организация автобусна линия 8ТМ Люлин София скъсен маршрут
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Връщаме стрелките с час назад - печелим сън, но има капани за здравето

Връщаме стрелките с час назад - печелим сън, но има капани за здравето

Пламна планинското убежище на Хитлер, има задържан

Пламна планинското убежище на Хитлер, има задържан

Внимание, пътници! Променя се временно движението на трамвай №8 в София

Внимание, пътници! Променя се временно движението на трамвай №8 в София

Златна есен през уикенда: Слънчево и до 22° в събота

Златна есен през уикенда: Слънчево и до 22° в събота

Уязвимост от

Уязвимост от "нулев ден" в PHP: Как AI откри пробив в сърцето на интернет - и как това ви засяга?

biss.bg
Офроуд брандът „212“ е новото китайско име, което идва на българския пазар

Офроуд брандът „212“ е новото китайско име, което идва на българския пазар

carmarket.bg
Соня Колтуклиева съобщи, че е задържан служителят на НСО, който я бутна
Ексклузивно

Соня Колтуклиева съобщи, че е задържан служителят на НСО, който я бутна

Преди 1 ден
Филмовата легенда Том Скерит почина на 93 години
Ексклузивно

Филмовата легенда Том Скерит почина на 93 години

Преди 1 ден
Охранител блъсна журналистка, искат оставката на Доцова, НСО почва проверка
Ексклузивно

Охранител блъсна журналистка, искат оставката на Доцова, НСО почва проверка

Преди 1 ден
Земетресение с магнитуд 7 разтърси Тибет, много жертви
Ексклузивно

Земетресение с магнитуд 7 разтърси Тибет, много жертви

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Сградата на Висшия съдебен съвет (ВСС)

Прокурорите избират своите четирима членове на ВСС

България Преди 16 минути

Право на глас имат 1567 прокурори, като те ще избират от общо 25 кандидати

Смартфонът може да анализира и шофирането ви

Смартфонът може да анализира и шофирането ви

Технологии Преди 1 час

Много хора смятат, че са добри шофьори, но така ли е наистина? Смартфоните на Samsung получиха нова функция, която използва сензорите на устройствата, за да анализира шофьорските ви навици и да ги обобщава след всяко пътуване

Имам ли право да избирам президент и вицепрезидент?

Имам ли право да избирам президент и вицепрезидент?

Президентски избори Преди 1 час

ЦИК отговаря на най-важните въпроси за вота за президент и вицепрезидент

Актьорът Йордан е първият обитател на Вишката в „Игри на волята“

Актьорът Йордан е първият обитател на Вишката в „Игри на волята“

Любопитно Преди 9 часа

Счетоводителката Виктория заслужи последното място във Войната на племената

Лионел Меси бе отличен с най-престижния спортен приз на Испания „Принцеса де Астуриас“

Лионел Меси бе отличен с най-престижния спортен приз на Испания „Принцеса де Астуриас“

Любопитно Преди 9 часа

39-годишната аржентинска суперзвезда Лионел Меси бе официално наградена в испанския град Овиедо за своята уникална кариера и изключителен принос в подкрепа на достъпа на деца в неравностойно положение до здравеопазване и качествено образование

Мъжът, който уби един човек и рани петима край Париж, е заложил капан с газови бутилки в дома си

Мъжът, който уби един човек и рани петима край Париж, е заложил капан с газови бутилки в дома си

Свят Преди 10 часа

Френският президент Еманюел Макрон заяви, че става дума за „расистки терористичен акт“, насочен срещу хора с имигрантски произход

ЦИК проведе срещи с международни наблюдатели за сигурността на вота

ЦИК проведе срещи с международни наблюдатели за сигурността на вота

България Преди 10 часа

Изборната комисия представи мерките за сигурност на машинния вот и компютърната обработка на данните пред чуждестранните мисии

Почина олигархът от 90-те Григорий Лучански, обявен за „най-опасния незаловен престъпник“

Почина олигархът от 90-те Григорий Лучански, обявен за „най-опасния незаловен престъпник“

Свят Преди 10 часа

Основателят на компанията Nordex и един от първите постсъветски мултимилионери издъхна във Виена на 81-годишна възраст

Силна тревога в Сицилия след серия от земетресения

Силна тревога в Сицилия след серия от земетресения

Свят Преди 11 часа

Най-силният трус с магнитуд 5 по Рихтер бе регистриран в Тиренско море, а в Палермо превантивно затвориха училища и университети

Петер Мадяр: Унгария иска да бъде надежден съюзник в ЕС

Петер Мадяр: Унгария иска да бъде надежден съюзник в ЕС

Свят Преди 11 часа

Премиерът отправи ясен знак за завръщане към европейския курс по време на честванията за 70-годишнината от въстанието през 1956 г.

Д-р Юлиян Караджов: 95% от уличната дрога в Пловдив е фентанил, хероин почти няма

Д-р Юлиян Караджов: 95% от уличната дрога в Пловдив е фентанил, хероин почти няма

България Преди 11 часа

Има хора, които от трева получават параноични пристъпи, а от райски газ-парализа, казва експертът по наркотиците в "Телеграфно подкастът"

Съдът отказа да остави в ареста служителя на НСО Мартин Варадинов след инцидента със Соня Колтуклиева

Съдът отказа да остави в ареста служителя на НСО Мартин Варадинов след инцидента със Соня Колтуклиева

България Преди 12 часа

Магистратите прецениха, че няма основания за налагане на най-тежката мярка за неотклонение спрямо обвинения в средна телесна повреда охранител, докато защитата изтъкна спазване на Закона за НСО при внезапна заплаха

"Дълбоко разстроена съм": Меган Маркъл проговори за обвиненията срещу баща си

"Дълбоко разстроена съм": Меган Маркъл проговори за обвиненията срещу баща си

Свят Преди 12 часа

Херцогинята на Съсекс съобщи, че още през 2018 г. е била информирана за скандални твърдения срещу баща си, докато във Филипините тече разследване за детска експлоатация

Доналд Тръмп: Ако Украйна има проблеми със Starlink, аз ще ги поправя

Доналд Тръмп: Ако Украйна има проблеми със Starlink, аз ще ги поправя

Свят Преди 12 часа

Американският президент увери, че ще се намеси, ако смущенията в комуникациите на украинската армия продължат, и направи кратък коментар за напрежението в Близкия изток

Андрей Гюров

Българският народ заслужава президент, който иска и може да го защити

Президентски избори Преди 13 часа

Андрей Гюров постави в центъра на кампанията си един от най-трудните въпроси пред България: какво струва държавата в очите на хората, ако човек не може да разчита на нея, когато най-много се нуждае от защита?

Емил Тонев

Шефът на НСО Емил Тонев подаде оставка

България Преди 13 часа

По-рано държавният глава настоя за оттеглянето на ръководителя на службата

Всичко от днес

От мрежата

Защо котките ни носят трофеи

dogsandcats.bg

15 породи кучета, които живеят най-дълго

dogsandcats.bg
1

Златна есен за президентския вот

sinoptik.bg
1

Какво ще е времето за изборите?

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 24 октомври, събота

Edna.bg

Нумерологична прогноза за 24 октомври, събота

Edna.bg

Златна есен за президентския вот

Nova.bg

"Жълтите жилетки" във Франция излизат отново на протест

Nova.bg