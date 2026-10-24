Внимание, пътници! Променя се временно движението на трамвай №8 в София

С толичната община съобщи за промени в движението на градския транспорт на 24 и 31 октомври. Поради ремонти по трамвайния релсов път на линия №8 се въвежда временна организация от 4:30 до 18:00 ч.

Работите по трасето ще се извършват между 8:00 и 18:00 ч. Промените засягат участъка от кръстовището на булевардите „Вардар“ и „Александър Стамболийски“ до обръщателното колело в квартал „Люлин-5“, където затворени за движение остават и двата коловоза. В тези часове трамвай №8 ще се движи по скъсен маршрут от площад „Журналист“ до „Западен парк“. След 18:00 ч. нормалното движение по редовния му маршрут се възстановява.

За да се осигури придвижването на пътниците, в посочените часови интервали се пуска временна автобусна линия №8ТМ. Неговото трасе започва от обръщателното колело на трамвая в „Люлин 5“, преминава през булевардите „Д-р Петър Дертлиев“, „Панчо Владигеров“ и „Царица Йоана“, продължава по улица „Булина ливада“, булевард „Александър Стамболийски“, булевард „Вардар“ и отново се връща по булевард „Царица Йоана“ в двете посоки.

Началните и крайните точки за качване и слизане от автобусите са при спирките с кодове 0655 и 0656 в трамвайното ухо „Люлин 5“. По продължението на маршрута си временният автобус спира на съществуващите автобусни спирки, на трамвайните спирки по булевард „Д-р Петър Дертлиев“, както и на спирките за нощната линия N1 при кръстовището на булевардите „Царица Йоана“ и „Луи Пастьор“, при булевард „Д-р Петър Дертлиев“ и при метростанция „Вардар“ в посока „Люлин“.

Разкриват се и две нови временни спирки. Едната е разположена на булевард „Панчо Владигеров“, на четиридесет метра след булевард „Захари Стоянов“ към обръщателното колело в „Люлин“. Другата се намира на улица „Булина ливада“, на четиридесет метра след входа за метростанция „Вардар“.