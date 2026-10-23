Свят

Мицкоски с нови атаки срещу София: България използва ЕС, за да ни бави

Премиерът на Северна Македония използва официалния празник 23 октомври, за да атакува София за ветото за ЕС и историческото наследство

23 октомври 2026, 17:56
Мицкоски с нови атаки срещу София: България използва ЕС, за да ни бави
Християн Мицкоски   
Източник: БГНЕС

П ремиерът на Северна Македония Християн Мицкоски коментира отново темата за пътя на страната към членство в ЕС по време на тържественото отбелязване на 23 октомври - датата, на която през 1893 г. е създадена ВМОРО. Република Северна Македония отбелязва деня като официален празник.

По време на тържественото отбелязване, което бе излъчено в правителствения канал в интернет, Мицкоски заяви, че вярва в европейското бъдеще и в ценностите на Европа, но и отчита умората от твърде дългото стоене на държавата в чакалнята на ЕС. Според него страната върви не само по „най-трудния, но и по най-дългия път към ЕС, обременен с много откази, промени и несправедливи удари”.

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„Големите правят каквото си искат, а малките - каквото трябва...Но въпреки че мнозина вече са скептични и уморени от условия, критерии, двустранни спорове, ще трябва да бъдем мъдри. За малките народи бъдещето е в мъдростта и единството. Не виждам политиката като състезание на мускули, а по-скоро като игра на шах. Дори великите биват побеждавани с мъдростта”, каза Мицкоски на тържественото отбелязване. 

Мицкоски обясни и защо Република Северна Македония трябва "да влезе в клуба”.

 „А защо е важно да влезем в европейския клуб и да говорим като равни на тази маса? Защото чрез примерите на нашите съседи, които вече са влезли в Съюза (ЕС), там са години преди нас и ни създават пречки, виждаме колко е важно и ние да сме там. До влизането си в (ЕС) нашият източен съсед нямаше нито една забележка за добросъседските отношения. Дотогава тя (България) не се интересуваше от българите, за които твърди, че е много важно да бъдат част от нашата конституция. Никой не е знаел за поне един случай на лишен от права самопровъзгласил се българин в тази страна (Северна Македония), въпреки че днес хленчат за неколцина. Нито пък някой от тях е казал, че Гоце, Яне, Карев, Гьорче са хората, които днес според тях са българи. И така докато влязоха в ЕС, когато влязоха в стаята, където ние не сме, и откъдето сега използват всички механизми, за да ни забавят”, заяви Мицкоски.

По думите му днес Северна Македония трябва да бъде търпелива и да работи в дългосрочен план, а неговата задача, като премиер „не е да се занимавам с кости, които принадлежат на миналото, а да осигуря бъдеще, което принадлежи на нашите деца”.

„И затова седнахме на масата за диалог, от който те отдавна бягат и казват, че е невъзможен. Няма да попадам в капаните на различни служби и провокациите... Отговарям на неразумните стъпки с разум, на провокациите - с принципи, на натиска - с устойчивост и вяра в това кои сме и какво представляваме. Не винаги трябва да се реагира първи и аз не бягам на 100 метра, а в маратон и в този маратон ще спечелим както много пъти досега. Никога не съм се разкайвал, че съм водил промакедонска политика и няма цена на този свят, която може да ме отклони от траекторията, по която вървим заедно с вас и ще продължим да вървим, защото това е правилната траектория. А на онези, които си мислят, че могат да пренапишат историята ни с вето, казвам: паметта ни не е подчинена на тяхното одобрение. Никакъв натиск не може да изтрие Гоце Делчев от сърцата на македонския народ”, заяви Мицкоски по време на тържественото отбелязване на 23 октомври в Скопие, който в Северна Македония е обявен за Ден на македонската революционна борба.

Източник: Маринела Величкова/БТА    
Християн Мицкоски Северна Македония Европейски съюз Членство в ЕС България ВМОРО Исторически спор
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