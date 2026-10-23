Свят

Силна тревога в Сицилия след серия от земетресения

Най-силният трус с магнитуд 5 по Рихтер бе регистриран в Тиренско море, а в Палермо превантивно затвориха училища и университети

23 октомври 2026, 20:52
Силна тревога в Сицилия след серия от земетресения
Източник: iStock

И талианският остров Сицилия бе разтърсен от серия от земетресения, които предизвикаха силна тревога сред местното население, предаде агенция АНСА.

Най-силният от регистрираните трусове бе с магнитуд 5 по скалата на Рихтер. Неговият епицентър е бил в южната част на Тиренско море, разположен северозападно от Еолийските острови. Земният трус бе усетен осезаемо в целия район около обяд местно време.

Към момента няма налични данни за пострадали хора или за нанесени сериозни материални щети по инфраструктурата.

В регионалната столица Палермо местните власти предприеха незабавни превантивни мерки, като разпоредиха временното затваряне на училищата и университетите с оглед осигуряване безопасността на учениците и студентите.

Източник: Габриела Големанска/БТА    
Земетресение Сицилия Италия Магнитуд 5 Палермо Тиренско море Еолийски острови Природно бедствие
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