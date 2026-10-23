Силна тревога в Сицилия след серия от земетресения

И талианският остров Сицилия бе разтърсен от серия от земетресения, които предизвикаха силна тревога сред местното население, предаде агенция АНСА.

Най-силният от регистрираните трусове бе с магнитуд 5 по скалата на Рихтер. Неговият епицентър е бил в южната част на Тиренско море, разположен северозападно от Еолийските острови. Земният трус бе усетен осезаемо в целия район около обяд местно време.

Sciame sismico a largo delle Eolie, terremoto di magnitudo 5 mette paura da Palermo a Messina Una serie di scosse con epicentro a Nord Ovest di Alicudi è stata avvertita in mezza Sicilia. Gente in strada nell'arcipelago Leggi l’articolo completo: https://t.co/OYw3dH1Tb1 https://t.co/qSuBcm0tZJ — La Sicilia (@lasicilia) October 23, 2026

Към момента няма налични данни за пострадали хора или за нанесени сериозни материални щети по инфраструктурата.

В регионалната столица Палермо местните власти предприеха незабавни превантивни мерки, като разпоредиха временното затваряне на училищата и университетите с оглед осигуряване безопасността на учениците и студентите.