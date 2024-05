Ще се сбъдне ли пророчеството, че до 10-15 години смартфонът ще стане отживелица

Т ази година iPhone навършва 17. Лансирането на контролираното с пръсти устройство бе моментът, който формира очакванията ни за смартфона оттогава до ден днешен. С него израсна почти цяло поколение, което не познава живот без смартфон. Измина достатъчно време, през което хората видяха добрата и лошата му страна.

Обвиняват умните устройства, че нашите деца (поне голяма част от тях) живеят в телефона, в социалните мрежи, което им пречи да израстват личностно. Част от тези хора, както и голяма част от родителите търсят начини да ограничат децата си да ползват устройствата – било то с приложения за ограничаване на екранното време, било то с други, по-крути мерки. Но има и хора, които се връщат към т. нар. „глупави телефони”, онези, които ползвахме преди 20-ина години, само с фенерче и батерия, издържаща седмица.

Изоставянето на смартфона дори се превърна в тренд, тийнейджъри, търсещи начини да избягат от социалните мрежи, формираха течение, наречено neo-Luddities (неолудизмът или новият лудизъм е философия, противопоставяща се на много форми на съвременната технология).

Но изоставянето на смартфона вероятно ще стане по естествен начин, както преди време предрече AI-гуруто на Meta, Ян Лекун (Yann LeCun). Той смята, че до 10-15 години смартфонът ще изчезне. От какво ще бъде заменен? Лекун смята, че това ще са смарт очилата с добавена реалност.

Какво е общото между всички технологични продукти, които се лансират днес на пазара? Няма да даваме жокер, отговорът е лесен и един: AI функции. Всички технологични гиганти залагат смело на изкуствения интелект. Заради това предсказанието на учения не изглежда никак странно, дори повече от логично.

С риск да се отклоня леко от темата ще разкажа, че преди седмица имах възможността да шофирам автомобил в компютърна игра, буквално превъртях играта. Макар смарт очилата с добавена реалност да са много различни с очилата за виртуална реалност, които ми бяха сложени, споменавам този пример само за да подсиля тезата си за скока в развитието на технологиите. И, поставяйки тези очила на очите ми, аз управлявах (на полигон) MINI Cooper, докато в същото време бях в компютърно генериран свят с летящи китове, течаща лава и т.н.

Yann LeCun says in 10 years we won't have smartphones, we will have augmented reality glasses and bracelets to interact with our intelligent assistants pic.twitter.com/iFPzgkJttD