Технологии

iPhone Duo въвежда Apple при сгъваемите смартфони

След години чакане и слухове, Apple най-сетне няма да е единственият голям смартфон бранд без сгъваем модел и има свое предложение, което се оказва директен конкурент на наскоро пуснатия Galaxy Z Fold8 на Samsung, а с него идват и новите iPhone 18

Мартин Дешев Мартин Дешев

9 септември 2026, 21:25
iPhone Duo въвежда Apple при сгъваемите смартфони
Източник: Apple

С лед години чакане и слухове, феновете на Apple най-сетне имат своя сгъваем iPhone. Компанията реши да направи дебюта на новия изпълнителен директор Джон Тeрнърс още по-запомнящ се и показа първия си сгъваем смартфон.

Той се казва iPhone Duo, като идва редом с новото поколение iPhone 18. Подобренията при iPhone 18 са очаквани, но тази година звездата е iPhone Duo. 

С цена от 2000 долара и размери, които напомнят много на Galaxy Z Fold8 на Samsung, iPhone Duo е позициониран точно като негов директен конкурент.

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Това е най-тънкият iPhone досега (като е разгънат), като е рамка от титан, за да е максимално здрав. Има и най-големия дисплей в iPhone досега (7,6-инчов), като е вдъхновен от iPad. Затова използва пропорции на екрана като таблет и някои от виртуалните бутони за управление са преместени, за да са по-удобни за новата форма. Камерата за селфита при вътрешния дисплей е скрита под него, за да не пречи на гледката.

Както и при други сгъваеми смартфони, интерфейсът може да се адаптира според позицията на двата екрана, както и да използва две приложения едновременно. Магнити придържат двете половини затворени.

Източник: Apple

iPhone Duo използва нанотекстурно покритие на дисплея, за да намали отблясъците на светлината. Обещава и по-висока издръжливост срещу надрасквания. Използвани са титан и карбон за допълнителна здравина и лекота на корпуса, пантата и дисплеите.

Смартфонът използва новия процесор A20 Pro, който е с допълнителни оптимизации за поддръжка на два дисплея. Предлага 35% подобрена производителност при продължително натоварване спрямо iPhone 17 Pro Max. iPhone Duo ще използва и модема С2 на Apple, за да затвори напълно основните компоненти в екосистемата на компанията и да позволи максимална оптимизация и ефикасност.

Батерията е разделена в двете половини. Те са с нови системи за управление с 31 часа гледане на видео на вътрешния екран и 41 часа за външния. При използване на двата дисплея равномерно, има 24 часа пълноценна работа с дисплея. Поддържа се и бързо презареждане.

iPhone Duo използва 48МР Fusion камера за основен сензор с 2-кратно увеличение и оптична стабилизация. Има и 48 Fusion ултраширока камера като в iPhone 18 Pro. Поддържат се същите функции като в iPhone 18 Pro. Камерата може да се възползва от сгъваемия фактор и да използва корпуса на телефона като статив.

Източник: Apple

iPhone 18 Pro остава основният модел, заедно с 18 Pro Max. Той получава новия процесор A20 Pro, както и iPhone Duo, както и "най-издържливата батерия" досега. Корпусът вече е от алуминий, като има и нови цветове, които да отличат серията от предшествениците.

Това е и първият смартфон на Apple, който е изграден с фокус над изкуствения интелект. Платформата Apple Intelligence е разширена с много функции, а гласовият асистент Siri е преобразен в Siri AI. Той може да работи и с други приложения и да ги управлява като AI агент. Голяма част от тези функции са задвижени от Google Gemini, но с преработка от Apple, така че данните да остават в индивидуалния личен архив на всеки потребител в екосистемата на Apple.

Apple Intelligence ще може проактивно да вади съдържание според контекста. Например информация за предстоящ полет, по време на телефонен разговор по темата. Освен това получава и възможности за AI редакция на снимки - промяна на перспективата на камерата, на композицията, премахване на обекти и т.н. Все неща, които ги има и при конкурентите от доста време, но Apple най-сетне изглежда уверена, че може да предложи своите версии на желаното ниво. Компанията уточнява, че някои от функциите ще изискват по-сериозни алгоритми и за тях може да има ограничения в броя заявки, като платените абонаменти iCloud+ ще предлагат по-високи лимити.

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Всичко това ще се задвижва от процесора A20 Pro, който е най-мощният в iPhone досега и използва техники от настолните чипове от серията М на Apple. Използва и нов тип изпарителна камера, която е по-голяма и с повече рециклирани материали и нова структура и йонизирана вода, за да осигури 40% по-добро охлаждане спрямо iPhone 17 Pro и 2 пъти повече спрямо iPhone 16 Pro.

iPhone 18 Pro получава нов тип батерия и управление. Като iPhone 18 Pro има същия живот на батерията като iPhone 17 Pro Max, а 18 Pro Max става най-издръжливият iPhone досега с 30 часа работа между зарежданията. Има и по-бързо зареждане. 5 минути зареждане са 6 часа гледане на видео.

Новият модел обещава и най-големите подобрения в камерата от години. Основната камера е 48MP Fusion с нова технология с механична бленда, която регулира количеството светлина и се адаптира интелигентно и автоматично според условията.

Видеото също е с по-високо качество, както и повече възможности за редакция, включително и след заснемането. А новият режим Pro Controls дава още повече функции за ръчна настройка при правенето на снимки, както и при заснемането на видео, като професионален апарат или камера.

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iPhone ще може да поддържа и функции за гаранция, че снимките са направени с телефона и са оригинални, без редакции и намеси от изкуствен интелект. Също така ще има и функция, която да уведомява, когато кадрите са редактирани с AI.

Сред другите новости, които Apple представи, са ново поколение на слушалките AirPods, както и нови Apple Watch и Apple Watch Ultra. Слушалките имат подобрения в шумоизолацията, батерията и превода на чужди езици в реално време. А часовниците засилват своя фокус над следенето на здравните показатели в различни дейности, като Apple твърди, че предлагат най-точното измерване на сърдечния ритъм в носимо устройство.

Освен това анализират общото състояние на потребителя и могат да дават оценка според различните показатели, както и съвети и насоки как да поддържа или подобри резултатите си. С помощта на умни алгоритми се анализира и качеството на съня, общата подготовка за физически натоварвания и т.н. Часовникът и приложението използват Apple Intelligence и за да дават насоки на потребителя как да постигне зададените цели според текущите постижения.

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Apple Watch получава и функцията Audio Intelligence. Тя използва микрофона на часовника и Siri, за да може да слуша и обобщава разговори, срещи, да превежда и да припомня какво е казано. Информацията не се записва, а само се обработва, не се правят анализи и не се съхраняват. Всичко се обработва в криптирана среда в реално време в личния архив на дадения потребител.

Повечето устройства излизат на пазара този месец. iPhone Duo ще се продава от 23 октомври т.г.

Автор: Мартин Дешев
Редактор: Мартин Дешев
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