„Не разпознавам страната си“: Анджелина Джоли напуска САЩ през юли

Джоли чака близнаците си, Вивиан и Нокс, да достигнат зряла възраст, преди да предприеме дълго обмисляно преместване в чужбина

16 февруари 2026, 10:30
„Не разпознавам страната си“: Анджелина Джоли напуска САЩ през юли
Източник: БТА/AP

С ледващата глава от живота на Анджелина Джоли ще се разгърне далеч от Холивуд, съобщи Page Six.

Джоли чака близнаците си, Вивиан и Нокс, да достигнат зряла възраст, преди да предприеме дълго обмисляно преместване в чужбина.

Актрисата „никога не е искала да живее постоянно в Лос Анджелис“, каза източник. „Тя нямаше избор заради споразумението за попечителство с Брад“.

Вивиан и Нокс, най-малките от шестте ѝ деца, навършват 18 години на 12 юли.

„Тя обмисля няколко места в чужбина“, добави източникът. „Ще бъде много щастлива, когато може да напусне Лос Анджелис“.

Решението на Джоли да се премести в чужбина се корени в един приоритет - децата ѝ.

„Когато имаш голямо семейство, искаш те да имат уединение, спокойствие, безопасност“, каза тя пред The ​​Hollywood Reporter  през 2024 г.

„Сега имам къща, в която да отглеждам децата си, но понякога това място може да бъде... човечността, която открих по света, не е това, с което съм израснала тук“.

Тя добави: „Ще прекарам много време в Камбоджа. Ще прекарам време в посещение на членовете на семейството си, където и да се намират по света“.

Джоли има история с Камбоджа. Актрисата осинови първото си дете, Мадокс, от Камбоджа през 2002 г.

„Камбоджа беше страната, която ме накара да осъзная бежанците“, обясни тя по-късно в интервю за Vogue India. „Тя ме накара да се занимавам с външни работи по начин, по който никога преди не съм се занимавала, и да се присъединя към UNHCR. Преди всичко, тя ме направи майка.“

„През 2001 г. бях в училищна програма в Самлут, играейки на кубчета на пода с малко дете и си помислих съвсем ясно: „Синът ми е тук“, разкри тя. „Няколко месеца по-късно срещнах бебето Мад в сиропиталище. Не мога да го обясня и не съм от хората, които вярват в послания или суеверия. Но беше просто реално и ясно.“

Джоли осинови още две деца, Захара и Пакс, след като започна връзката си с Пит. Звездата от „Боен клуб“ по-късно осинови и трите деца като свои.

Джоли също така има три биологични деца с Пит - Шайло, Вивиан и Нокс.

50-годишната актриса заяви, че решението ѝ да осинови е вдъхновено от нещо дълбоко лично, а не от сценична гледна точка.

„Когато растях, исках да осиновя, защото знаех, че има деца, които нямат родители“, каза тя преди това пред Vanity Fair през 2008 г. „Това не е хуманитарно нещо, защото не го виждам като жертва. Това е дар. Всички сме късметлии, че се имаме един друг.“

„Гледам Шайло — защото, очевидно, физически, тя е тази, която прилича на Брад и мен, когато бяхме малки — и си казвам: „Ако това бяха нашите братя и сестри, колко щяхме да знаем, когато бяхме на 6 години, колкото ни отне да разберем през 30-те и 40-те?“ Предполагам, че им давам детството, което винаги съм искала да имам.“

Международните ѝ връзки отдавна оформят начина, по който тя вижда света, а напоследък и как вижда Съединените щати. Джоли критикува състоянието на Америка през септември, докато посещаваше филмовия фестивал в Сан Себастиан, Испания. 

„Обичам страната си, но в този момент не я разпознавам“, каза Джоли по време на дискусия, според  Variety .

„Винаги съм живял интернационално, семейството ми е интернационално, приятелите ми, животът ми... Моят мироглед е равноправен, обединен и интернационален. Всичко, което разделя или ограничава личните изяви и свободи на когото и да било, според мен е много опасно.“

Тя добави: „Това са толкова сериозни времена, че трябва да внимаваме да не казваме нещата небрежно. Това са много, много трудни времена, в които живеем заедно.“

Джоли е откровена в критиките си към Америка от години, като през 2017 г. написа статия за „Ню Йорк Таймс“, в която се противопостави на забраната за имиграция на президента Доналд Тръмп.

По това време Джоли подчерта, че иска страната да е безопасна, но твърдеше, че политиката ще навреди повече, отколкото ще помогне.

„Можем да управляваме сигурността си, без да отписваме граждани на цели държави – дори бебета – като опасни за посещение на страната ни поради географско положение или религия“, написа Джоли.

Източник: Page Six    
