Битов скандал в Елена завърши с опит за убийство с брадва

З а броени часове служители на полицейското управление в Елена разкриха опит за убийство, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР във Велико Търново.

В събота около 23:00 ч. в полицейското управление е получен сигнал от Спешна помощ – Елена за пациент с порезна рана в областта на главата от брадва, получена при скандал. След намесата на полицията е установено, че по-рано същата вечер в село Каменаре е възникнал битов скандал между пострадалия 34-годишен мъж от селото и 36-годишен негов съселянин. Разпрата прераснала в сбиване. Пострадалият е настанен за лечение в Многопрофилната областна болница за активно лечение „Д-р Стефан Черкезов“ във Велико Търново. Първоначално извършителят е задържан за срок до 24 часа. След доклад на материалите в прокуратурата той е привлечен в качеството на обвиняем, а мярката му за задържане е удължена на 72 часа.

Припомняме, че през 2025 г. във Велико Търново жена заплаши с нож лекари и пациенти в поликлиниката, а през 2024 г. беше разследван опит за убийство в Полски Тръмбеш.