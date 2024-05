OpenAI пусна по-ефективна и по-мощна версия на технологията си за изкуствен интелект (ВИДЕО)

OpenAI пусна по-ефективна и по-мощна версия на технологията за изкуствен интелект, която е в основата на популярния генеративен инструмент ChatGPT, предаде АФП.

Актуализацията на водещия продукт на OpenAI се появи ден преди Google да направи своите съобщения за Gemini - собствения инструмент за изкуствен интелект на гиганта в търсачката, който се конкурира с ChatGPT.

chat gpt Източник: iStock

"Много, много сме развълнувани да предоставим GPT-4o на всички наши безплатни потребители там", заяви главният технологичен директор Мира Мурати на дългоочакваното събитие за пускане на пазара в Сан Франциско.

Новият модел ще бъде внедрен в продуктите на OpenAI през следващите седмици, съобщиха от компанията.

Мурати и инженерите от OpenAI демонстрираха новите възможности на GPT-4o на виртуалното събитие, като задаваха въпроси и отправяха предизвикателства към подобрената версия на чатбота ChatGPT.

"Знаем, че тези модели стават все по-сложни, но искаме преживяването от взаимодействието всъщност да стане по-естествено, лесно", каза Мурати преди демонстрацията.

Това включваше задаване на въпроси на ChatGPT на италиански език с човешко звучене и искане от бота да тълкува изражения на лицето или да прави сложни математически уравнения.

Събитието е само последният епизод от надпреварата в областта на изкуствения интелект, в която Microsoft, подкрепящ OpenAI, изпревари Apple като най-голямата компания в света по пазарна капитализация.

OpenAI и Microsoft са в ожесточено съперничество с Google за ролята на основен играч в областта на генеративния изкуствен интелект, но Meta, собственик на Facebook, и новосъздадената компания Anthropic също правят големи стъпки, за да се конкурират.

Всички компании се опитват да намерят начини да покрият огромните разходи за генеративния изкуствен интелект, голяма част от които отиват за гиганта Nvidia и неговите мощни графични процесори.

Засега по-слабо ефективните версии на OpenIA или чатботовете на Google са на разположение на клиентите безплатно, като все още се задават въпроси дали широката общественост е готова да плаща абонамент, за да поддържа достъп до технологията.

Създателите на изкуствен интелект също така усещат натиск от страна на създателите, които изискват заплащане за съдържанието, използвано за обучение на техните модели, което вероятно също ще доведе до оскъпяване на технологията.

OpenAI е подписала партньорства за съдържание с Associated Press, Financial Times и Axel Springer, но също така е въвлечена в голямо съдебно дело с New York Times.

Освен това е изправена пред отделни съдебни дела от художници, музиканти и автори в съдебните зали на САЩ.

Не пропускайте най-важните новини - последвайте ни в Google News Showcase