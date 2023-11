Конкуренция и неопитност: Какво се случва в компанията, създала ChatGPT

Т ой може да рисува картини, да композира, да води съвсем човешки диалози, да отговаря на какви ли не въпроси и да превежда и пише стихове. Той е… ChatGPT, а в компанията, която го създаде - OpenAI - в последните дни цари хаос. Миналата нощ беше съобщено, че на поста си се завръща съвсем наскоро прогоненият изпълнителен директор Сам Олтман. Предстоят и промени в управителния съвет, съобщи Deutsche Welle .

Компания с идеална или стопанска цел?

След като в края на миналата година направи пробив в сферата на изкуствения интелект (ИИ) и отвори за публиката своя чатбот ChatGPT, компанията от Сан Франциско се понесе на гребена на вълната и многократно увеличи цената си. Според последните информации тя вече се оценява на 90 милиарда долара. Редица инвеститори наливат пари във фирмата, защото вярват в бляскавото бъдеще на ИИ. Сред тези инвеститори е и концернът "Майкрософт", който също се включи с милиарди и спомогна един доскорошен стартъп да се превърне в могъща и влиятелна компания. Не само "Майкрософт", но и всички останали инвеститори очакват гигантски печалби. След завръщането си начело на компанията Сам Олтман подчерта, че това се е случило с подкрепата на шефа на "Майкрософт" Сатя Надела.

В началото OpenAI не възникна като проект, ориентиран към печалба. Първоначално голямата цел беше ИИ да се развива в интерес на всички, припомня АРД. За целта бе основан управителен съвет, който да работи именно за това общо благо. Допълнително обаче бе създадена и компания със стопанска цел, оглавявана от Олтман. Напреженията между двете непрекъснато нарастваше, както съобщаваха източници от OpenAI. Някои ключови специалисти като ръководителя на технологичния отдел Иля Суцкевер упрекваха Олтман, че продуктът се разработва прекалено бързо и с комерсиална цел. Част от УС също застана на тази позиция. Междувременно обаче Суцкевер се завърна в лагера на Сам Олтман и изрази съжаление, че е участвал в отстраняването му.

