OpenAI иска да завладее интернет със свой браузър

Atlas има вграден ChatGPT и AI функции, които да подобрят използването на Мрежата

Мартин Дешев

22 октомври 2025, 06:18
OpenAI стана "твърде голяма, за да се срине"
Windows 11 ще направи всички компютри AI PC-та
Apple обещава драстични подобрения с новия чип М5
Настройки в Android, които рискуват личните ви данни
Как да търсим още по-ефективно в Google
Шефът на Nvidia очаква яростна битка за AI лидерство
Старите ви CD и DVD записи постепенно губят паметта си
ChatGPT се превръща в суперприложение за всичко

OpenAI официално представи ChatGPT Atlas, нов уеб браузър, в чието ядро ​​е вграден ChatGPT. Това представлява важна стратегическа маневра, сигнализираща за агресивното разширяване на OpenAI отвъд разговорния изкуствен интелект.

Компанията навлиза във фундаменталния слой на уеб взаимодействието и иска да се позиционира като още по-голям конкурент на утвърдените ИТ гиганти, особено на тези, които контролират доминиращите уеб браузъри. Въвеждането на Atlas е базирано на преосмисляне на използването на мрежата в ерата на изкуствения интелект.

Докато ChatGPT преди това интегрираше търсене, за да предоставя навременна информация, Atlas интегрира изкуствения интелект директно в прозореца на браузъра, където потребителите прекарват по-голямата част от времето си. Този ход трансформира браузъра от прост инструмент за навигация в „супер-помощник“, който разбира контекста на потребителя в мрежата. 

Основното конкурентно предимство на ChatGPT Atlas е способността му както за осъзнаване на околната среда, така и за агентивни действия. ChatGPT е достъпен мигновено в цялата мрежа, елиминирайки необходимостта от копиране, прехвърляне на информация или превключване между приложения.

Разговорната памет на ChatGPT е интегрирана, което му позволява да използва минали взаимодействия. Освен това, опционалната функция „Памет на браузъра“ позволява на изкуствения интелект да запомня контекста от посетените сайтове, което води до по-интелигентни предложения и по-подходящи отговори. Например, потребителят може да помоли изкуствения интелект да „намери всички обяви за работа, които разглеждах миналата седмица, и да създаде резюме“.

Atlas въвежда подобрен режим на агент, който вече е по-бърз и е наясно с контекста на сърфиране. Това позволява на ChatGPT да изпълнява сложни, многоетапни задачи за потребителя, като автоматизиране на проучвания, анализ на документи или дори резервиране на срещи и поръчка на хранителни стоки чрез навигиране и кликване в уебсайтове от името на потребителя. 

Чрез дълбоко интегриране на изкуствен интелект в процеса на сърфиране, OpenAI оспорва установеното господство на големи ИТ компании като Google и Microsoft, които притежават съответно Chrome и Edge. Браузърите са ключови портали за достъпа до интернет и контролират милиарди потребителски взаимодействия ежедневно.

Atlas заплашва да заобиколи традиционния модел на търсачките, като направи самия браузър основната помощна програма за намиране и действие върху информация. Ако потребителите възприемат Atlas, потокът от данни, внимание и приходи от реклама може да се измести от съществуващите браузъри и доставчици на търсене. Вградената способност на браузъра да изпълнява сложни работни процеси чрез Agent Mode прескача основното търсене и потребление на съдържание, директно се конкурирайки с полезността и екосистемната стойност на операционните системи и магазините за приложения.

Първоначално налична само за macOS с планирани версии за Windows, iOS и Android, тази стратегическа версия бележи значителна стъпка към бъдеще, в което делегирането и автоматизацията определят използването на мрежата. Разбира се, предизвикателството е сериозно – само Chrome има над 3 милиарда потребители по целия свят.

Убеждаването на хората да преминат към нов браузър означава не само обещание за новост, но и предоставяне на значителни, надеждни подобрения в ежедневните работни процеси, поверителността, съвместимостта и доверието. Но ако OpenAI може да направи използването на браузъра значително по-интелигентно, по-безпроблемно и по-полезно чрез интеграция с изкуствен интелект, това подготвя почвата за истинска промяна.

Редактор: Мартин Дешев
OpenAI изкуствен интелект ChatGPT технологии софтуер интернет интернет браузър
