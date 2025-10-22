Заради вота в Пазарджик: Изслушват МВР и ДАНС в НС

Киселова: Не се чувствам обидена от ничии думи, от утре НС започва работа

М инистърът на вътрешните работи, главният секретар на МВР и председателят на Държавната агенция „Национална сигурност“ са извикани на изслушване в Комисията за контрол на службите. Темата е извънредният вот за общински съвет в Пазарджик.

Именно резултатът от изборите там доведе до криза в управлението и серия от преговори между управляващите партньори. По време на изборния ден в село Огняново имаше граждански арест по съмнение за купуване на гласове, предаде NOVA.

Към този момент директорът на областната полиция е отстранен от длъжност и тече проверка.