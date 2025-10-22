Любопитно

Земята се сдоби с втора Луна за няколко десетилетия

Малък астероид, наречен 2025 PN7, се превръща в квазисателит на нашата планета и предлага уникална възможност за научни изследвания в космоса

22 октомври 2025, 06:38

Източник: iStock

Т ова не е сценарий за нов научнофантастичен филм и Кристофър Нолан не стои зад тази „конспиративна теория“ – но Земята сякаш е придобила още една луна!

Да, в любопитен обрат за наблюдатели на космоса и любители на астрономията, NASA и други изследователи обявиха, че Земята може да има втори спътник. Представете си – нашата добре позната Луна с компания… или пък конкуренция?

Да разплетем всичко!

Новата Луна

В откритие, което звучи като заглавие от научна фантастика, но е напълно реално, астрономите са идентифицирали малък обект близо до Земята, 2025 PN7, който вече се класифицира като квазисателит на планетата ни.

Ягодовата луна от различни точки по света
13 снимки
луна
луна
луна
луна

Това означава, че нашата планета ефективно има втора луна – поне до средата на 21-ви век. NASA потвърждава, че обектът следва път около Земята и вероятно ще остане в това положение до около 2083 година.

Какво е „новата луна“ 2025 PN7?

2025 PN7 е много малък – оценките поставят диаметъра му между 18 и 36 метра (приблизително височината на малка сграда). Преди година учените обявиха, че малкият астероид 2024 PT5 е бил уловен в орбита около Земята, превръщайки се в мини-луна. Новият обект е наблюдаван за първи път през август тази година от проучването Pan-STARRS на обсерваторията Халеакала на Хаваите.

Все пак появата на тази мини-луна може да не е нов феномен. Архивни изображения предполагат, че тя може да се движи около Земята от десетилетия – може би от 60-те години на миналия век. Но за разлика от истинската Луна, 2025 PN7 не обикаля директно Земята. Тя обикаля около Слънцето по път, подобен на земния („1:1 резонанс“) и изглежда, че следва Земята в орбитата ѝ около Слънцето.

Луната „отхапа“ късче от Слънцето
12 снимки
слънчево затъмнение Вашингтон
слънчево затъмнение в Дъблин
слънчево затъмнение в Лондон
слънчево затъмнение Торонто

От определена гледна точка това ни дава усещането за „две луни“.

Според научни изчисления 2025 PN7 се очаква да остане в тази съвместна орбита до около 2083 година. Това означава няколко десетилетия временна компания за нашата планета. След това гравитационните взаимодействия (със Слънцето, Земята и евентуално други тела) вероятно ще я извадят от сегашния ѝ път.

Спътник или съперник?

Сега, когато Земята има две „луни“ – означава ли това, че нашата оригинална Луна е получила нов спътник? Или е възможно статутът на първата Луна да е застрашен? Научните изследвания сочат, че 2025 PN7 не представлява опасност за Земята (тя е малка и орбитата ѝ е стабилна в този контекст), но е с реален научен интерес.

Защо е важно?

2025 PN7 принадлежи към рядка група обекти, наречени квазисателити (или квазилуни) – тела, които споделят орбита с планета, но не са гравитационно свързани с нея. Понеже остава сравнително близо до Земята (в космически мащаб), тя предлага потенциална „лаборатория“ в космоса за изучаване на орбитална динамика, близки до Земята астероиди и поведението на малките тела в Слънчевата система. Откритието ни напомня, че дори нашето непосредствено космическо „съседство“ е пълно с изненади – може да смятаме, че познаваме небето над нас, но подобни открития показват, че има още какво да се открива.

Първият на Луната - Нийл Армстронг
11 снимки
нийл армстронг
нийл армстронг
нийл армстронг
нийл армстронг

Важно е да се отбележи, че макар да я наричаме „втора Луна“, ситуацията е малко по-нюансирана. На първо място, 2025 PN7 не е истинска Луна в класическия смисъл – тя не обикаля Земята по свързан начин. Освен това терминът „квазилуна“ звучи впечатляващо, но обектът е малък, слаб и труден за наблюдение. Видимостта му от Земята е ограничена до благоприятни периоди. NASA потвърждава обекта и поведението му в орбитата, но точната прогноза за живота му до 2083 зависи от модели на орбитата и може да бъде прецизирана с нови данни.

За любителите на наблюдението на небето, почти сигурно не е видима с невъоръжено око (или дори с типични аматьорски телескопи), тъй като яркостта, величината и размерът ѝ я правят изключително трудна за забелязване.

Източник: TOI    
нова луна 2025 PN7 квазисателит Земя астрономия NASA космос орбита астероид мини-луна




