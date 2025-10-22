България

Даниел Митов открива конференция на Европол за борбата с онлайн престъпленията срещу интелектуалната собственост

Организатор и домакин на срещата за 2025 г. е ГДБОП

22 октомври 2025, 06:43
Даниел Митов открива конференция на Европол за борбата с онлайн престъпленията срещу интелектуалната собственост
Източник: БТА

М инистърът на вътрешните работи Даниел Митов открива конференцията на Европол „От клик до престъпление: разследването на престъпления срещу интелектуалната собственост в дигиталната ера“.

Организатор и домакин на срещата за 2025 г. е ГДБОП.

Събитието събира над 270 експерти, представители на правоохранителни органи и частния сектор от цял свят.

Форумът на Европол, EUIPO и ГДБОП започва на 22 октомври, в хотел София Балкан Палас.

Сред важните за интернет потребителите теми по време на двудневния форум са: борбата с фалшивите стоки, продавани онлайн и въздействие върху общественото здраве и безопасност – медикаменти, електроника, играчки, козметика, препарати и др.

Ще бъдат отчетени резултатите от съвместни операции срещу дигитално пиратство, но и щетите от разпространението на злонамерен софтуер, финансови измами и кражба на данни, както и новите заплахи и необходимите мерки за противодействието им.

Тема на форума е и подобряването на сътрудничество между органите на реда, институциите и частния сектор в борбата с онлайн нарушенията на интелектуалната собственост.

Източник: БГНЕС    
Митов ГДБОП конференция Европол киберпрестъпления интелектуална собственост
